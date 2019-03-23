Похоже, в этот раз единого сигнала, когда менять шины, украинские автомобилисты не дождутся: слишком уж разнится температура весеннего воздуха по регионам и по времени суток. Так как быть?

Позволим себе снова напомнить: на вопрос, когда менять шины, есть простой ответ: когда температура за окном достигнет +7оС +8оС. Проблема в том, что таких однозначных показателей наши термометры давно не регистрируют.



Несмотря на простоту операции, для сезонной смены шин выбирайте мастерскую посолиднее. Ведь при большом наплыве клиентов мастера могут допускать брак.

Да, днем буквально жарко, +15оС на солнце и не менее +10оС в тени. Но ночью-то в некоторых регионах – едва ли не зима с инеем на стеклах и асфальте при совсем неласковых -1оС - 2оС! Среднесуточный показатель в самом деле будет говорить в пользу летних шин, но нужно учитывать другое – как бы ночью не попасть в гололед!

Вот на эти данные и нужно опираться.

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Если вы ездите преимущественно днем, то смело переобувайтесь. А если ваша машина выезжает с парковки или гаража задолго до восхода солнца, то возможно, вам стоит подождать еще недельку. Ведь дело в том, что летняя резина ведет себя на морозе хуже, чем зимняя – на жаре. И лучше немного “передержать” автомобиль на зимних шинах, чем наоборот.

Независимо от типа резины в межсезонье водитель должен быть особо внимателен во время осадков: они могут неожиданно оказаться не соответствующими температуре, т.е., к примеру, мокрым снегом.

Ну и в любом случае продолжаем управлять машиной с оглядкой на то, что за окошком – всего лишь первый месяц весны. Полностью полагаться на высокое сцепление шин с асфальтом можно будет только тогда, когда лето вступит в свои права. А такое время еще не пришло – даже если вы уже переобулись в “лето”.

Рекомендация Авто24

Принимайте решение, исходя из прогноза погоды для вашего региона и из вашего графика использования автомобиля. И учтите еще фактор свободного времени – если оно у вас на вес золота, ловите момент, пока на шиномонтажах нет больших очередей. Это не только сэкономит вам лишние час-полтора, но и даст больше шансов на то, что в менее нервозной обстановке работники сервиса сделают свое дело более качественно.

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