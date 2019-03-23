Схоже, цього разу єдиного сигналу, коли міняти шини, українські автомобілісти не дочекаються: дуже сильно різниться температура весняного повітря по регіонах і по часу доби. То як бути?

Дозволимо собі знову нагадати: на питання, коли міняти шини, є проста відповідь: коли температура за вікном досягне +7°С +8°С. Проблема в тому, що таких однозначних показників наші термометри давно не реєструють.

Незважаючи на простоту операції, для сезонної зміни шин вибирайте майстерню солідніше. Адже при великому напливі клієнтів майстри можуть допускати брак.

Так, вдень буквально жарко, +15°С на сонці і не менше +10°С в тіні. Але вночі в деяких регіонах – чи не зима з інеєм на склі і асфальті при зовсім неласкавих -1°С -2°С!

Середньодобовий показник справді буде говорити на користь літніх шин, але потрібно враховувати інше – як би вночі не потрапити в ожеледь! Ось на ці дані і потрібно спиратися.

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Якщо ви їздите переважно вдень, то сміливо перевзувайтеся. А якщо ваша машина виїжджає з парковки або гаража задовго до сходу сонця, то можливо, вам варто почекати ще тиждень. Адже справа в тому, що літня гума поводиться на морозі гірше, ніж зимова – на спеці. І краще трохи "перетримати" автомобіль на зимових шинах, ніж навпаки.

Незалежно від типу гуми в міжсезоння водій повинен бути особливо уважним під час опадів: вони можуть несподівано виявитися не відповідаючими температурі, тобто, наприклад, мокрим снігом.

Ну і в будь-якому випадку продовжуємо керувати машиною, пам'ятаючи про те, що за вікном – всього лише перший місяць весни. Повністю покладатися на високе зчеплення шин з асфальтом можна буде тільки тоді, коли літо вступить в свої права. А такий час ще не настав – навіть якщо ви вже перевзулися в "літо".

Рекомендація Авто24

Приймайте рішення, виходячи з прогнозу погоди для вашого регіону і з вашого графіка використання автомобіля. І врахуйте ще фактор вільного часу – якщо він у вас на вагу золота, ловіть момент, поки на шиномонтажах немає великих черг. Це не тільки заощадить вам зайві годину-півтори, але і дасть більше шансів на те, що в менш нервовій обстановці працівники сервісу зроблять свою справу більш якісно.

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