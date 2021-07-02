Полицейской вправе требовать предъявления документов водителем лишь тогда, когда остановка транспортного средства была законна. Если водитель подозревается в нарушении Правил дорожного движения, полицейский должен сначала предоставить доказательства правонарушения.

Если полицейский не имеет доказательств правонарушения, он не имеет права требовать у водителя документы. Об этом пишет адвокат Виктор Смалий со ссылкой на решение Верховного суда №686/11314/17.

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Детали дела

Полицейским был остановлен автомобиль. Основанием остановки стало якобы нарушение водителем правил дорожного движения. Однако водитель отказался по требованию полицейского предъявить документы из-за отсутствия, по его мнению, правонарушения.

Как следствие инспектор вынес постановление за непредъявление документов и наложил на водителя штраф в размере 425 грн.

Однако Верховный суд решением по делу №686/11314/17 сделал вывод, что действия полицейского и постановление о наложении штрафа являются незаконными.

В своем решении Верховный суд отметил, что поскольку полицейским не задокументировано и не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами факта нарушения водителем правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю о предъявлении документов на право управления являются неправомерными.