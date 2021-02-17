Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автоцивилку в "действии" можно использовать наравне с бумажными. Фактически для водителей ничего не изменилось, но теперь эта норма будет регулироваться не постановлением Кабмина, а законом.

Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины ”О дорожном движении".

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Теперь водитель может предъявить электронное удостоверение водителя, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства договор обязательного страхования полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.