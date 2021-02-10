Остановка автомобиля без причины является нарушением со стороны полицейского. В случае такой остановки водитель не обязан предъявлять документы. К такому выводу пришел суд.

Работниками полиции был остановлен автомобиль. Подойдя к автомобилю, инспектор сообщил, что причиной остановки стало нарушение водителем Правил дорожного движения. При этом инспектор попросил предъявить документы на право управления.

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Водитель отказался предъявить эти документы и заявил, что эти документы у него есть, но предъявит их только после предоставления инспектором доказательств нарушения им Правил дорожного движения. Отказ предъявить документы был принципиальным из-за отсутствия, по мнению водителя, правонарушения и соответственно оснований для остановки автомобиля.

Как следствие, инспектор вынес в отношении водителя постановление на основании ч.1 ст.126 КУоАП за непредъявление документов и наложил штраф в размере 425 грн.

Водитель обжаловал штраф полиции в суде. Он настаивал, что не нарушал ПДД, а потому инспектор не имел правовых оснований требовать у него соответствующие документы. Поэтому водитель указывал, что в его действиях отсутствует состав правонарушения по ч.1 ст.126 КУоАП.

Рассматривая материалы дела, суды первой и апелляционной инстанции отметили, что одним из оснований остановки является нарушение водителем Правил дорожного движения. За что водитель и был остановлен. При этом, суды установили, что инспектор не имел доказательств нарушения водителем правил дорожного движения.

Учитывая указанное, суды сделали вывод, что инспектором не доказано, что остановка транспортного средства была обусловлена несоблюдением водителем Правил дорожного движения, что свидетельствует о безосновательности требований инспектора предъявить для проверки документы (решение от 03.02.2021 по делу №545/3126/20).

По результатам рассмотрения дела постановление полиции признано незаконным и отменено. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, с учетом позиции суда, инспектор может остановить автомобиль только при наличии законных оснований для остановки, среди которых в частности является нарушение ПДД. Если остановка является безосновательной, инспектор не имеет права требовать у водителя предъявить документы на право управления.