Зупинка автомобіля без причини є порушенням з боку поліцейського. У разі такої зупинки водій не зобов’язаний пред’являти документи. Такого висновку дійшов суд.

Працівниками поліції було зупинено автомобіль. Підійшовши до автомобіля, інспектор повідомив, що причиною зупинки стало порушення водієм Правил дорожнього руху. При цьому інспектор попросив пред’явити документи на право керування.

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Водій відмовився пред`явити ці документи та заявив, що ці документи він має, але пред`явить їх тільки після надання інспектором доказів порушення ним Правил дорожнього руху. Відмова пред’явити документи була принциповою через відсутність, на думку водія, правопорушення і відповідно підстав для зупинки автомобіля.

Як наслідок, інспектор виніс відносно водія постанову на підставі ч.1 ст.126 КУпАП за непред’явлення документів та наклав штраф у розмірі 425 грн.

Водій оскаржив штраф поліції у суді. Він наполягав, що не порушував ПДР, а тому інспектор не мав правових підстав вимагати у нього відповідні документи. Відтак водій вказував, що в його діях відсутній склад правопорушення за ч.1 ст.126 КУпАП.

Розглядаючи матеріали справи, суди першої та апеляційної інстанції наголосили, що однією з підстав зупинки є порушення водієм Правил дорожнього руху. За що водія і було зупинено. При цьому, суди встановили, що інспектор не мав доказів порушення водієм правил дорожнього руху.

Враховуючи зазначене, суди зробили висновок, що інспектором не доведено, що зупинення транспортного засобу було обумовлено недотриманням водієм Правил дорожнього руху, що, свідчить про безпідставність вимог інспектора пред`явити для перевірки документи (рішення від 03.02.2021 у справі №545/3126/20).

За наслідками розгляду справи постанову поліції визнано незаконною та скасовано. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Таким чином, з урахуванням позиції суду, інспектор може зупинити автомобіль лише за наявності законних підстав для зупинки, серед яких зокрема є порушення ПДР. Якщо зупинка є безпідставною, інспектор не має права вимагати у водія пред’явити документи на право керування.