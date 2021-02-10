Як повідомив нардеп Олександр Куницький у вівторок 16 лютого законопроект, що дуже суттєво розширює повноваження поліції, може бути винесений на голосування у другому читанні.
Скандальний законопроект №2695 можуть прийняти же 16 лютого. Остаточно дату та час винесення законопроекту в зал оголосять 15 лютого на "погоджувальній раді".
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"Я вас запевняю, велика кількість депутатів цей законопроект не читала, не вникала в нього. Може й читали але явно не вникали, бо це не їхнє профільне питання", - сказав Олександр Куницький.
Нагадаємо, законопроектом 2695 передбачається низка нових обов’язків для громадян і нових прав для поліції. Наприклад вводиться норма, що дозволяє зупиняти автомобіль без конкретної причини. У рамках “профілактичних заходів”.
Крім того, на вимогу поліцейського водій зобов’язаний:
- вимкнути двигун транспортного засобу та вийняти ключ із замка запалювання
- вийти з машини
- тримати руки в полі зору поліцейського
- передати для перевірки документи
- виконувати вимоги або розпорядження поліцейського
Також змінюються правила “поверхневої перевірки” транспортних засобів. У новій редакції поліції дають право вимагати відкрити кришку багажника (навісний багажний пристрій), капот, двері салону, ніші, які можливо оглянути без їх розбирання.