Как сообщил нардеп Александр Куницкий во вторник 16 февраля законопроект,который очень существенно расширяет полномочия полиции, может быть вынесен на голосование во втором чтении.

Скандальный законопроект №2695 могут принять же 16 февраля. Окончательно дату и время вынесения законопроекта в зал объявят 15 февраля на "согласительном совете".

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"Я вас уверяю, большое количество депутатов этот законопроект не читала, не вникала в него. Может и читали но явно не вникали, потому что это не их профильный вопрос", - сказал Александр Куницкий.

Напомним, законопроектом 2695 предусматривается ряд новых обязанностей для граждан и новых прав для полиции. Например вводится норма, позволяющая останавливать автомобиль без конкретной причины. В рамках "профилактических мероприятий".

Кроме того, по требованию полицейского водитель обязан:

выключить двигатель транспортного средства и вынуть ключ из замка зажигания

выйти из машины

держать руки в поле зрения полицейского

передать для проверки документы

выполнять требования или распоряжения полицейского

Также меняются правила “поверхностной проверки” транспортных средств. В новой редакции полиции дают право требовать открыть крышку багажника (навесное багажное устройство), капот, двери салона, ниши, которые возможно осмотреть без их разборки.