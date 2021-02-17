Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в "Дії" можна використовувати нарівні з паперовими. Фактично для водіїв нічого не змінилось, але тепер ця норма буде регулюватись не постановою кабміну, а законом.

Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України “Про дорожній рух”.

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Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою.

Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів України.