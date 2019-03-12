Почему-то осенью проблема, когда менять резину не стоит так остро. Именно весной многие из нас спешат переобувать машину при первом же серьезном потеплении.

Подсознательное желание “закрепить” весеннее тепло переобуванием понятно, но синоптики неумолимы: начало марта – это еще не весна, и холода со снегом наверняка вернутся. Поэтому наш ответ прост: менять шины на летние пока рано. Напомним, что по официальным данным производителей шин зимние модели сохраняют свои качества при температуре +7 +8о С.

Всесезонные шины существуют не только в воображении фотохудожника, но, как каждый компромисс, они не особо хороши в условиях обоих сезонов.

Да, межсезонье – всегда спорный вопрос, тем более в мягком украинском климате. Почти всегда получается так, что сезонной шине приходится немного поездить при “чужой” погоде – летней в холод или зимней по теплому асфальту. Катастрофы в этом нет, если помнить об особенностях поведения резины в несоответствующих условиях и управлять машиной надлежащим образом.

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Применительно к нынешней ситуации напомним, что лучше пока оставить машину на зимних шинах: они ведут себя при плюсовой температуре более адекватно, чем летние – на льду и снегу. Так, если “лето” в зимних условиях теряет сцепление принципиально и практически во всех режимах, то “зима” теряет свои качества в тепле намного меньше.

Зимние шины вполне пригодны для того,чтобы пережить кратковременную оттепель, но нужно помнить об особенностях их поведения при температуре выше +8о С.

Опыт участия в шинных тестах журналистов “Авто24” и официальные данные производителей-шинников говорят о том, что зимние шины при теплой погоде хуже показывают себя при экстренном торможении, раньше срываясь в юз. А при трогании с места и маневрировании снижение коэффициента сцепления с теплым асфальтом в целом не столь значительно. И если помнить об этих особенностях, то несколько дней езды на зимней резине при высокой температуре можно пережить без проблем.

Рекомендация Авто24

Неустойчивая погода и колебания температуры от зимы к лету и обратно становится типичной для большинства регионов Украины. Безопасность все же должна оставаться ключевым фактором при принятии решения в вопросе “переобуваться – не переобуваться”. Исходите из того, что зимние шины в теплую погоду менее опасны, чем летние – на снегу. Вариант для самых рассудительных и основательных автовладельцев – завести второй комплект дисков, чтобы оба сезонных комплекта шин были готовы к самостоятельному переобуванию с любой момент. Независимость от шиномонтажей с их круглосуточными очередями помогает решить дилемму весеннего переобувания.

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