Чомусь восени проблема, коли міняти гуму не стоїть так гостро. Саме навесні багато хто з нас поспішає перевзувати машину при першому ж серйозному потеплінні.

Підсвідоме бажання “закріпити” весняне тепло перевзуванням зрозуміло, але синоптики невблаганні: початок березня – це ще не весна, і холоди зі снігом напевно повернуться. Тому наша відповідь проста: міняти шини на літні поки зарано. Нагадаємо, що за офіційними даними виробників шин зимові моделі зберігають свої якості при температурі +7... +8о С.

Всесезонні шини існують не лише в уяві фотохудожника, але, як і кожен компроміс, вони не дуже гарні в умовах обох сезонів.

Так, міжсезоння – завжди спірне питання, тим більше в м'якому українському кліматі. Майже завжди виходить так, що сезонній шині доводиться трохи поїздити при "чужій" погоді – літній в холод або зимовій по теплому асфальту. Катастрофи в цьому немає, якщо пам'ятати про особливості поведінки гуми в невідповідних умовах і управляти машиною належним чином.

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Стосовно нинішньої ситуації нагадаємо, що краще залишити машину на зимових шинах: вони ведуть себе при плюсовій температурі більш адекватно, ніж літні – на льоду і снігу. Так, якщо “літо” у зимових умовах втрачає зчеплення принципово і практично у всіх режимах, то “зима” втрачає свої якості в теплі набагато менше.

Зимові шини цілком придатні для того,щоб пережити короткочасну відлигу, але потрібно пам'ятати про особливості їх поведінки при температурі вище +8о С.

Досвід участі у шинних тестах журналістів “Авто24” і офіційні дані виробників-шинників говорять про те, що зимові шини при теплій погоді гірше показують себе при екстреному гальмуванні, раніше зриваючись в юз. А при рушанні з місця і маневруванні зниження коефіцієнта зчеплення з теплим асфальтом в цілому не настільки суттєве. І якщо пам'ятати про ці особливості, то кілька днів їзди на зимовій гумі при високій температурі можна пережити без проблем.

Рекомендація Авто24

Нестійка погода і коливання температури від зими до літа і назад стає типовою для більшості регіонів України. Безпека все ж повинна залишатися ключовим фактором при прийнятті рішення в питанні “перевзуватися – не перевзуватися”. Виходьте з того, що зимові шини в теплу погоду менш небезпечні, ніж літні – на снігу. Варіант для найбільш розважливих і ґрунтовних автовласників – завести другий комплект дисків, щоб обидва сезонних комплекти шин були готові до самостійного перевзування з будь-який момент. Незалежність від шиномонтажів з їх цілодобовими чергами допомагає вирішити дилему весняного перевзування.

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