Даже если лицо лично не совершало незаконное завладение транспортным средством, а просто сидело на пассажирском сиденье, суд может признать его соучастником преступления.

Ответственность за незаконное завладение транспортным средством наступает для всех соучастников уголовного преступления, несмотря на то, что транспортным средством управлял лишь один из них. И то, что один из обвиняемых лично не совершал активных действий, направленных на перемещение автомобиля, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК.

Читайте также: Суды продолжают отменять постановления Укртрансбезопасности относительно автоматического взвешивания

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в деле № 742/2146/20, который оставил без удовлетворения кассационные жалобы защитников на судебные решения в уголовном производстве по обвинению двух лиц в незаконном завладении транспортным средством по предварительному сговору (ч. 2 ст. 289 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Соучастием в преступлении является умышленное совместное участие нескольких лиц (субъектов преступления) в совершении умышленного преступления. Преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении.

Договоренностью группы лиц о совместном совершении преступления является согласование объекта преступления, его характера, места, времени, способа совершения и содержания выполняемых функций, которое может произойти в любой форме – устной, письменной, с помощью конклюдентных действий, выраженных не в форме устного или письменного предложения, а непосредственно по поведению, из которого можно сделать заключение о таком намерении.

Из материалов производства видно, что поведение лиц во время совершения преступления было согласованным, оперативным и последовательным, а обоюдность их умысла подтверждается также и конклюдентными действиями осужденных.

Так, один из обвиняемых, воспользовавшись наличием ключа в замке зажигания, сразу после того, как потерпевший покинул автомобиль, запустил двигатель и покинул место остановки, а другой обвиняемый:

ему в этом никак не помешал;

до начала его движения не вышел из автомобиля;

впоследствии выбросил из окна документы владельца, хранившиеся в салоне автомобиля.

ВС указал, что не заслуживают внимания ссылки стороны защиты на то, что один из обвиняемых не подлежит уголовной ответственности, поскольку не принимал участия в противоправном изъятии транспортного средства, а лишь осуществил на нем поездку как пассажир.