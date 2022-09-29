Разворот считается сложным маневром. Но в Правилах дорожного движения Украины четко прописаны все критерии его выполнения, поэтому их соблюдение обезопасит от ошибок и ДТП.

Даже опытные водители во многих случаях выбирают вместо разворота другой маневр, – например, несколько поворотов. А в городе многие могут проехать лишний квартал, чтобы не разворачиваться на перекрестке. Ведь часто возможность разворота или его запрет на перекрестке обозначены неявно.

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Одна из сложностей этого маневра заключается в его обозначении. Разворачиваясь на перекрестке, водитель должен включить левый поворотник, – так же, как и при повороте налево. Другие водители не всегда могут понять, какой маневр будет выполняться: поворот налево или разворот. Поэтому во время этого маневра нужно дать понять коллегам в потоке, какой именно маневр вы собираетесь выполнять. Главное – не спешить, делать маневр медленно, но уверенно. И не мешать тем транспортным средствам, которые выполняют разворот или поворот налево.

Что нужно знать о развороте:

совершать маневр можно лишь из крайнего левого ряда. Это требование позволяет снизить риск столкновения с другими автомобилями.

необходимо уступать дорогу встречному транспорту.

для крупногабаритных транспортных средств в исключительных случаях может быть осуществлен разворот с других полос дороги, включая обочину.

Когда разворот запрещен?

Правила дорожного движения содержат отдельный пункт, в котором четко прописаны места, где запрещено выполнять разворот:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Знак 3.24 “Разворот запрещен”. Запрещается разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.

Знак запрещает разворот на перекрестке, перед которым он установлен

Нарушение этих требований карается штрафом, предусмотренным статьей 122 ч.1 КУоАП. Сумма штрафа составляет двадцать необлагаемых минимумов граждан (340 грн).

Когда можно разворачиваться?

Разворачиваться разрешено на перекрестках, на которых установлен знак направления движения полосами (5.16 і 5.18), разрешающими поворот налево.

Такой знак разрешает разворот на перекрестке, перед которым он установлен

Сигнал в виде зеленой стрелки светофора, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Такая зеленая стрелка светофора также разрешает разворот

Предписывающие знаки, разрешающие левый поворот (4.3, 4.5 и 4.6), также разрешают разворот транспортных средств.

Знаки, указывающие на возможность левого поворота, разрешают и разворот

Знак 3.23 “Поворот налево запрещен”. Запрещается поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.

Этот знак не запрещает разворот