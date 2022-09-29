Розворот вважається складним маневром. Але в Правилах дорожнього руху України чітко прописані усі критерії щодо його виконання, тож їх виконання убезпечить від помилок та ДТП.

Навіть досвідчені водії у багатьох випадках вибирають замість розвороту інший маневр, – наприклад, кілька поворотів. А в місті багато хто може проїхати «зайвий» квартал, аби тільки не розвертатись на перехресті. Адже часто можливість розвороту чи його заборона на перехресті позначена неявно.

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Одна зі складностей цього маневру полягає у його позначенні. Розвертаючись на перехресті, водій має включити лівий поворотник, – так само, як і при повороті ліворуч. Інші водії не завжди можуть зрозуміти, який маневр буде виконуватись: поворот ліворуч чи розворот. Тому під час цього маневру потрібно дати зрозуміти колегам у потоці, який саме маневр ви збираєтесь виконувати. Головне – не поспішати, робити маневр повільно, але впевнено. І не заважати тим транспортним засобам, які виконують розворот чи поворот ліворуч.

Що потрібно знати про розворот:

здійснювати маневр можна лише з крайнього лівого ряду. Ця вимога дозволяє знизити ризик зіткнення з іншими автомобілями.

необхідно поступатися дорогою зустрічному транспорту.

для великогабаритних транспортних засобів у виняткових випадках може бути здійснено розворот з інших смуг дороги, включаючи узбіччя.

Коли розворот заборонено?

Правила дорожнього руху мають окремий пункт, у якому чітко прописані місця, у яких заборонено виконувати розворот:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 та 5.30.

Знак 3.24 “Розворот заборонено”. Забороняється розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.

Знак забороняє розворот на перехресті, перед яким він встановлений

Порушення цих вимог карається штрафом, передбаченим статтею 122 ч.1 КУпАП. Сума штрафу складає двадцять неоподатковуваних мінімумів громадян (340 грн).

Коли можна розвертатись?

Розвертатись дозволено на перехрестях, на яких встановлено знак напрямку руху смугами (5.16 і 5.18), що дозволяють поворот ліворуч.

Такий знак дозволяє розворот на перехресті, перед яким він встановлений

Сигнал у вигляді зеленої стрілки світлофору, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками.

Така зелена стрілка світлофора також дозволяє розворот

Наказові знаки, які дозволяють лівий поворот (4.3, 4.5 і 4.6), також дозволяють розворот транспортних засобів.

Наказові знаки, які вказують на можливість лівого повороту, дозволяють і розворот.

Знак 3.23 “Поворот ліворуч заборонено”. Забороняється поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Цей знак не забороняє розворот