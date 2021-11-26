Уже сейчас количество автомобилей у населения Китая достигает 297 млн., а к концу года оно может превысить 300 млн.

Предполагается, что в период 14-го пятилетнего плана (2021–2025 гг) прирост этого показателя составит 4% ежегодно. Об этом сообщили корреспонденту Информационного агентства Синьхуа на Форуме по развитию автомобильной промышленности на новых источниках энергии, что проходит в рамках Всемирного конгресса обрабатывающей промышленности-2021.

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Как отметил заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автомобильной промышленности Ши Цзяньхуа, в период 13-й пятилетки в развитии автомобильной промышленности были достигнуты очевидные результаты. Китай отличается самым большим в мире автомобильным рынком и уже много лет подряд занимает первое место в мире по объему производства и сбыта автомобилей и по количеству личных транспортных средств. К концу сентября этого года это количество достигло 297 млн, а к концу года оно превысит 300 млн.

Кроме того, в новый этап развития вступила отрасль производства автомобилей на новых источниках энергии, приобретающая все более рыночный характер. Несмотря на панику вокруг COVID-19, перебои в глобальных поставках микросхем и другие проблемы, объемы производства и сбыта автомобилей на новых источниках энергии в Китае устанавливают новые исторические рекорды.

По данным Китайской ассоциации автомобильной промышленности, за период с января по октябрь общее количество произведенных и проданных автомобилей на новых источниках энергии выросло примерно в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день доля автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме продаваемых автомобилей уже достигла 11%.