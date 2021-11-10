В октябре продажи легковых автомобилей в Китае сократились на 13,9%, сектор автомобилей на альтернативном топливе бурно растет.

В октябре 2021 года производство легковых автомобилей в Китае сократилось в годовом исчислении на 4,1%, а продажи снизились на 13,9%. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Китайской ассоциацией производителей пассажирских автомобилей, сообщает ИА Синьхуа.

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При этом, согласно статистике, продажи пассажирских автомобилей в Китае на нетрадиционных источниках энергии вопреки общей тенденции выросли в октябре на 141,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достигли 321 тыс. штук. За первые 10 месяцев текущего года продажи таких автомобилей взлетели по сравнению с прошлым годом на 19%, достигнув 2,14 млн штук.

Компания BYD, ведущий китайский производитель автотранспорта на нетрадиционных источниках энергии, является самой популярной маркой среди покупателей. В предыдущем месяце оптовые продажи BYD составили 80 373 автомобиля. Компания Tesla China в октябре продала 54 391 автомобиль, при этом 40 666 штук – на экспорт. В ассоциации прогнозируют, что в 2022 году оптовые продажи пассажирских автомобилей в Китае вырастут на 5%.