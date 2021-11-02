Похоже, что у Tesla Supercharger появился достойный конкурент из Поднебесной. Показатели установки действительно впечатляют.

Производитель заявляет, что после пятиминутной зарядки автомобиль получит возможность проехать около двухсот километров. “Развитие электрификации и искусственного интеллекта ускоряется. Мы продолжим открывать новые возможности для путешествий в будущее”, – заявил основатель и ceo стартапа Xpeng Хэ Сяопин. Он также отметил, что на сегодня одна из главных задач производителей электрокаров — удовлетворить потребность клиентов в быстрой зарядке в различных условиях.

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Отметим, что Xpeng можно назвать китайским аналогом компании Tesla: как последняя покрыла зарядной инфраструктурой все соединенные штаты америки, так и Xpeng активно осваивает просторы Китая. Уже сейчас фирма владеет самой широкой в Китае сетью зарядных станций для электрокаров. Она состоит из 439 станций быстрой зарядки и 1648 обычных электрозаправок. В планах компании – за два года покрыть потребности всех электромобилей страны.