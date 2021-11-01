Почти с каждым новым электромобилем на рынке производители провозглашают бесплатную зарядку для текущих и будущих электромобилей, условия могут существенно различаться не только в зависимости от бренда, но и в пределах одной марки.

Автопроизводители строят собственные сети зарядных станций, подобно Tesla, создают совместные компании для развития сети или договариваются с имеющимися о партнерских условиях пользования. В каждом сценарии есть свои недостатки и преимущества, но даже самые скромные бонусы на зарядку – лучше, чем их отсутствие.

Одним из важнейших факторов для развития сети зарядных станций является объем рынка или его потенциал. Хотя лидерами электрификации нашей части мира сегодня являются скандинавские страны, значительную часть континентальной Европы еще предстоит оборудовать зарядными станциями. Мировыми же лидерами в электрификации транспорта, а соответственно и по развитию инфраструктуры, являются Китай и США. В обоих мегагосударствах широко представлены глобальные бренды, и есть немало собственных автопроизводителей с электромобилями. При этом электромобили и бренды, представленные в США, имеют больше шансов попасть на европейские рынки, в частности в Украине, поэтому этот обзор охватывает программы, доступные владельцам электромобилей и гибридов на американском рынке.

Забегая вперед, стоит отметить, что лидером по электрической инфраструктуре в США является сеть Electrify America, которая принадлежит группе Volkswagen. В Китае, где насчитывается более 2,2 миллиона зарядных терминалов, доминируют станции местных компаний SAIC и NIO. А в Европе и Украине в частности, больше всего станций имеет сеть Ionity, созданная совместными усилиями BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, Volkswagen Group и других компаний автомобильного сектора.

Audi

Владельцы нового Audi E-Tron GT получают много бесплатной зарядки, поскольку смогут в течение трех лет абсолютно без оплаты заряжать свои машины на станциях сети Electrify America. Это существенное преимущество для покупателей нового Audi на базе Taycan. Обычные модели E-Tron и E-Tron Sportback не получают такой бонус.

Q4 E-Tron, который вскоре поступит в продажу, будет иметь бонус в виде 250 кВт-ч зарядки на Electrify America в течение первых двух лет владения.

BMW

Покупатели электромобилей BMW i3, i4 и iX получат кредит в размере 100 долларов на зарядку на зарядных станциях EVGo.

Chevrolet

Владельцам Bolt EV и Bolt EUV не предлагается бесплатная зарядка на общественных зарядных станциях. Однако GM субсидировала установку домашних терминалов уровня 2, хотя не компенсирует их полную стоимость.

Ford

Владельцы Ford Mustang Mach-E получают 250 кВт-ч зарядки без платы на станциях Electrify America. Для электрического кроссовера Ford это эквивалентно примерно 3 – 5 полным зарядкам. Для покупателей, которым пришлось ждать Mach-E дольше, чем было заявлено (из-за производственных задержек), Ford предлагает вдвое больший зарядный бонус на 500 кВт-ч.

Hyundai

Hyundai предлагает покупателям Kona Electric или Ioniq Electric те же 250 кВт-час бесплатной зарядки на тех же станциях Electrify America, что и Ford.

Однако покупатели нового Ioniq 5 получают гораздо более выгодную сделку: 2 года неограниченного доступа к скоростным терминалам Electrify America без оплаты. Единственное ограничение – продолжительность одного сеанса пользования терминалом не должна превышать 30 минут, но это не должно создавать больших неудобств, учитывая возможную скорость зарядки.

Jaguar

Jaguar не предлагает покупателям электрический I-Pace безвозмездного доступа к публичным зарядным станциям.

Jeep

Jeep не вдавался в подробности своей программы зарядки 4xe, но заявил, что работает с Electrify America, чтобы настроить зарядные устройства для владельцев Wrangler 4xe. Используя программу Jeep, владельцы смогут заряжать свои электрические внедорожники без оплаты, но не ясно, в течение какого времени будут действовать льготные условия.

Kia

Kia не предлагает бесплатный доступ к публичным зарядным станциям покупателям Niro EV. Нет такого плана и для покупателей Kia EV6, однако владельцы бронирования получили домашнюю зарядную станцию уровня 2 бонусом к электрокару.

Lucid

Новый Lucid Air получит три года бесплатного доступа к станциям Electrify America. Никаких ограничений на объем заряда или время на терминале не накладывается. Несмотря на то, что электрический седан является лучшим на рынке по показателю скорости зарядки, он получает 480 километров ходу за 20 минут зарядки, вряд ли эти машины подолгу будут занимать терминалы.

Mazda

Электрический кроссовер Mazda MX-30, пока доступный только в Калифорнии, предлагается с доступом к терминалам сети ChargePoint в течение года и кредитным лимитом в 500 долларов для использования в течение года. Вместо доступа к публичным терминалам эти 500 долларов можно использовать для установки домашней зарядной станции.

Mercedes-Benz

Электрокары линейки EQ предлагаются с бонусом в виде двух лет зарядки на станциях Electrify America без оплаты. Продолжительность сеанса на терминале ограничена 30 минутами, которых будет достаточно, чтобы получить до 80% заряда.

Mini

Mini не предлагает бесплатную зарядку для своей полностью электрической модели SE или плагин-гибридных моделей.

Nissan

Leaf в настоящее время является единственным доступным электромобилем Nissan (вскоре появится Ariya), и новым покупателям он предлагается с бесплатной зарядкой на 250 долларов на станциях EVGo. По оценкам Nissan, этого хватит примерно на 30 сеансов быстрой зарядки.

Polestar

С конца октября владельцы Polestar 2 получат два года бесплатной зарядки на терминалах Electrify America. Продолжительность сессии ограничена 30 минутами. Предложение распространится как на новых покупателей Polestar, так и на тех, кто приобрел электрокар или гибрид раньше.

Porsche

Porsche предлагает Taycan и Taycan Cross Turismo с бесплатным доступом к сети Electrify America в течение трех лет. Пользователи ограничены 30-минутными сессиями, однако на скоростных терминалах мощностью 350 кВт, больше получаса для восстановления энергии в аккумуляторах и не нужно.

Rivian

Rivian не предлагает бесплатную зарядку покупателям R1T и R1S, но предоставляет платный доступ к “клубу”, члены которого имеют право на неограниченный доступ к фирменным терминалам Rivian. Детали пока не до конца понятны.

Tesla

В какой-то момент Tesla предложила бесплатный доступ к сети Supercharger в качестве бонуса к покупке своих транспортных средств. Однако в 2021 году это уже не так. Все новые покупатели Tesla должны платить за зарядку своих автомобилей, хотя на ходу еще немало старых моделей, которые до сих пор пользуются зарядными станциями без оплаты.

Volkswagen

ID.4 предлагает своим владельцам три года бесплатной неограниченной зарядки на станциях Electrify America. Это неудивительно, учитывая, что Electrify America является дочерним предприятием Volkswagen America.

Volvo

Все модели Volvo Recharge получают одинаковые преимущества зарядки: 250 кВт-ч бесплатной зарядки, которая будет действительна в течение трех лет. Кроме того, Volvo предоставляет покупателям членство Electrify America Pass+, которое обеспечивает скидки на пользование терминалами Electrify America.