Майже з кожним новим електромобілем на ринку виробники проголошують безоплатну зарядку для поточних і майбутніх електромобілів, умови можуть суттєво розрізнятись не лише залежно від бренду, а й у межах однієї марки.

Автовиробники будують власні мережі зарядних станцій, подібно до Tesla, створюють спільні компанії для розбудови мережі або домовляються з наявними про партнерські умови користування. У кожному сценарії є свої недоліки й переваги, але навіть найскромніші бонуси на заряджання – краще, ніж їх відсутність.

Одним із найважливіших факторів для розбудови мережі зарядних станцій є об’єм ринку або його потенціал. Хоча лідерами електрифікації нашої частини світу сьогодні є скандинавські країни, значну частину континентальної Європи ще належить обладнати зарядними станціями. Світовими ж лідерами в електрифікації транспорту, а відповідно й за розбудовою інфраструктури, є Китай та США. В обох мегадержавах широко представлені глобальні бренди та є чимало власних автовиробників з електромобілями. При цьому електромобілі та бренди, представлені у США, мають більше шансів потрапити на європейські ринки, зокрема в Україну, тому цей огляд охоплює програми, доступні власникам електромобілів та гібридів на американському ринку.

Забігаючи наперед, варто відзначити, що лідером з електричної інфраструктури у США є мережа Electrify America, яка належить групі Volkswagen. У Китаї, де налічується понад 2,2 мільйона зарядних терміналів, домінують станції місцевих компаній SAIC та NIO. А у Європі та Україні зокрема, найбільше станцій має мережа Ionity, створена спільними зусиллями BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, Volkswagen Group та інших компаній автомобільного сектору.

Audi

Власники нового Audi E-Tron GT отримують багато безкоштовної зарядки, оскільки зможуть протягом трьох років абсолютно без оплати заряджати свої машини на станціях мережі Electrify America. Це істотна перевага для покупців нового Audi на базі Taycan. Звичайні моделі E-Tron і E-Tron Sportback не отримують такого бонусу.

Q4 E-Tron, який незабаром надійде у продаж, матиме бонус у вигляді 250 кВт-год зарядки на Electrify America протягом перших двох років володіння.

BMW

Покупці електромобілів BMW i3, i4 та iX отримають кредит у розмірі 100 доларів на зарядку на зарядних станціях EVGo.

Chevrolet

Власникам Bolt EV і Bolt EUV не пропонується безкоштовна зарядка на громадських зарядних станціях. Однак GM субсидувала встановлення домашніх терміналів рівня 2, хоча не компенсує їх повну вартість.

Ford

Власники Ford Mustang Mach-E отримують 250 кВт-год зарядки без плати на станціях Electrify America. Для електричного кросовера Ford це еквівалентно приблизно 3–5 повним зарядкам. Для покупців, яким довелось чекати на Mach-E довше, ніж було заявлено (через виробничі затримки) Ford пропонує вдвічі більший зарядний бонус на 500 кВт-год.

Hyundai

Hyundai пропонує покупцям Kona Electric або Ioniq Electric ті ж 250 кВт-год безоплатної зарядки на тих же станціях Electrify America, що й Ford.

Однак покупці нового Ioniq 5 отримують набагато вигіднішу угоду: 2 роки необмеженого доступу до швидкісних терміналів Electrify America без оплати. Єдине обмеження – тривалість одного сеансу користування терміналом не повинна перевищувати 30 хвилин, але це не повинно створювати великих незручностей, враховуючи можливу швидкість заряджання.

Jaguar

Jaguar не пропонує покупцям електричного I-Pace безоплатного доступу до публічних зарядних станцій.

Jeep

Jeep не вдавався в подробиці своєї програми зарядки 4xe, але заявив, що працює з Electrify America, щоб налаштувати зарядні пристрої для власників Wrangler 4xe. Використовуючи програму Jeep, власники зможуть заряджати свої електричні позашляховики без оплати, але не ясно, протягом якого часу будуть діяти пільгові умови.

Kia

Kia не пропонує безоплатний доступ до публічних зарядних станцій покупцям Niro EV. Немає такого плану і для покупців Kia EV6, однак власники бронювання отримали домашню зарядною станцією рівня 2 бонусом до електрокара.

Lucid

Новий Lucid Air отримає три роки безоплатного доступу до станцій Electrify America. Жодних обмежень на обсяг заряду чи час на терміналі не накладається. Зважаючи на те, що електричний седан є найкращим на ринку за показником швидкості заряджання, він отримує 480 кілометрів ходу за 20 хвилин заряджання, навряд чи ці машини подовгу займатимуть термінали.

Mazda

Електричний кросовер Mazda MX-30, поки що доступний лише в Каліфорнії, пропонується з доступом до терміналів мережі ChargePoint протягом року та кредитним лімітом у 500 доларів для використання протягом року. Замість доступу до публічних терміналів, ці 500 доларів можна використати на встановлення домашньої зарядної станції.

Mercedes-Benz

Електрокари лінійки EQ пропонуються з бонусом у вигляді двох років зарядки на станціях Electrify America без оплати. Тривалість сеансу на терміналі обмежена 30 хвилинами, яких буде достатньо, щоб отримати до 80% заряду.

Mini

Mini не пропонує безоплатної зарядки для своєї повністю електричної моделі SE або плагін-гібридних моделей.

Nissan

Leaf наразі є єдиним доступним електромобілем Nissan (незабаром з’явиться Ariya) і новим покупцям він пропонується з безоплатною зарядкою на 250 доларів на станціях EVGo. За оцінками Nissan, цього вистачить приблизно на 30 сеансів швидкої зарядки.

Polestar

З кінця жовтня власники Polestar 2 отримають два роки безоплатної зарядки на терміналах Electrify America. Тривалість сесії обмежена 30 хвилинами. Пропозиція пошириться як на нових покупців Polestar, так і на тих, хто придбав електрокар чи гібрид раніше.

Porsche

Porsche пропонує Taycan і Taycan Cross Turismo з безоплатним доступом до мережі Electrify America протягом трьох років. Користувачі обмежені 30-хвилинними сесіями, однак на швидкісних терміналах потужністю 350 кВт, більше пів години для відновлення енергії в акумуляторах і не потрібно.

Rivian

Rivian не пропонує безоплатну зарядку покупцям R1T та R1S, але надає платний доступ до “клубу”, члени якого мають право на необмежений доступ до фірмових терміналів Rivian. Деталі поки не до кінця зрозумілі.

Tesla

У якийсь момент Tesla запропонувала безоплатний доступ до мережі Supercharger, як бонус до покупки своїх транспортних засобів. Однак у 2021 році це вже не так. Усі нові покупці Tesla повинні платити за зарядку своїх автомобілів, хоча на ходу ще чимало старих моделей, які досі користуються зарядними станціями без оплати.

Volkswagen

ID.4 пропонує своїм власникам три роки безоплатного необмеженого заряджання на станціях Electrify America. Це не дивно, враховуючи, що компанія Electrify America є дочірнім підприємством компанії Volkswagen America.

Volvo

Усі моделі Volvo Recharge року отримують однакові переваги зарядки: 250 кВт-год безоплатної зарядки, яка буде дійсна протягом трьох років. Крім того, Volvo надає покупцям членство Electrify America Pass+, яке забезпечує знижки на користування терміналами Electrify America.