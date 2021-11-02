Схоже, що у Tesla Supercharger з’явився гідний конкурент з піднебесної. Показники установки дійсно вражають.

Виробник заявляє, що після п’ятихвилинний зарядки автомобіль отримає можливість проїхати близько двохсот кілометрів. “розвиток електрифікації та штучного інтелекту прискорюється. Ми продовжимо відкривати нові можливості для подорожей у майбутнє”, – заявив засновник і ceo стартапу Xpeng Хе Сяопін. Він також зазначив, що на сьогодні одне з головних завдань виробників електрокарів — задовольнити потребу клієнтів у швидкій зарядці в різних умовах.

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Відзначимо, що xpeng можна назвати китайським аналогом компанії Tesla, як остання огорнула зарядною інфраструктурою всі сполучені штати америки, так і Xpeng активно освоює простори Китаю. Вже зараз фірма володіє найширшою в Китаї мережею зарядних станцій для електрокарів. Вона складається з 439 станцій швидкої зарядки і 1648 звичайних електрозаправок. У планах компанії – за два роки покрити потреби всіх електромобілів країни.