У жовтні продажі легкових автомобілів у Китаї скоротилися на 13,9%, сектор автомобілів на альтернативному паливі бурхливо зростає.

У жовтні 2021 року виробництво легкових автомобілів у Китаї скоротилося у річному обчисленні на 4,1%, а продаж знизився на 13,9%. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Китайською асоціацією виробників пасажирських автомобілів, повідомляє ІА Сіньхуа.

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При цьому, згідно зі статистикою, продажі у Китаї пасажирських автомобілів на нетрадиційних джерелах енергії всупереч загальній тенденції зросли у жовтні на 141,1% порівняно з аналогічним торішнім періодом і досягли 321 тис штук. За перші 10 місяців поточного року продажі таких автомобілів злетіли у порівнянні з минулим роком на 19%, досягнувши 2,14 млн штук.

Компанія BYD, провідний китайський виробник автотранспорту на нетрадиційних джерелах енергії, є найпопулярнішою маркою серед покупців. У попередньому місяці оптові продажі BYD склали 80 373 автомобілі. Компанія Tesla China у жовтні продала 54 391 автомобіль, при цьому 40 666 штук – на експорт. В асоціації прогнозують, що в 2022 році оптові продажі пасажирських автомобілів у Китаї зростуть на 5%.