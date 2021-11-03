Еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.
С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Расположение приборов:
г. Херсон (4 прибора контроля “КАСКАД”)
- ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова
- ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна
- ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии
- Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная
г. Одесса (9 приборов контроля “КАСКАД”)
- Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога
- Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия
- ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного
- Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная
- просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана
- Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога
- просп. Шевченко, 4-А направление прибора ул. Семинарская
- просп. Добровольского, 123-А направление прибора ул. Генерала Бочарова
- ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога
г. Хмельницкий (3 прибора контроля “КАСКАД”)
- Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора ул. Молдавская
- ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого
- просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе
Запорожская область (2 прибора контроля “КАСКАД”)
- на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь
- на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк
Напомним, законность работы камер автофиксации сейчас рассматривается Конституционным Судом Украины.