Еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля “КАСКАД”)

ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова

ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна

ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии

Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная

г. Одесса (9 приборов контроля “КАСКАД”)

Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога

Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия

ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного

Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная

просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана

Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога

просп. Шевченко, 4-А направление прибора ул. Семинарская

просп. Добровольского, 123-А направление прибора ул. Генерала Бочарова

ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога

г. Хмельницкий (3 прибора контроля “КАСКАД”)

Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора ул. Молдавская

ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого

просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе

Запорожская область (2 прибора контроля “КАСКАД”)

на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь

на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк

Напомним, законность работы камер автофиксации сейчас рассматривается Конституционным Судом Украины.