Еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля “КАСКАД”)

  • ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова
  • ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна
  • ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии
  • Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная

г. Одесса (9 приборов контроля “КАСКАД”)

  • Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога
  • Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия
  • ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного
  • Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная
  • просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана
  • Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога
  • просп. Шевченко, 4-А направление прибора ул. Семинарская
  • просп. Добровольского, 123-А направление прибора ул. Генерала Бочарова
  • ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога

г. Хмельницкий (3 прибора контроля “КАСКАД”)

  • Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора ул. Молдавская
  • ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого
  • просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе

Запорожская область (2 прибора контроля “КАСКАД”)

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк

Напомним, законность работы камер автофиксации сейчас рассматривается Конституционным Судом Украины.