Ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.

З 03 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

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Розташування приладів:

м. Херсон (4 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова

вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна

вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії

Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна

м. Одеса (9 приладів контролю “КАСКАД”)

Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога

Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія

вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного

Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна

просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана

Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога

просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська

просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова

вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога

м. Хмельницький (3 прилади контролю “КАСКАД”)

Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська

вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького

просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе

Запорізька область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь

на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк

Нагадаємо, законність роботи камер автофіксації наразі розглядається Конституційним Судом України.