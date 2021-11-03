Ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.
З 03 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
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Розташування приладів:
м. Херсон (4 прилади контролю “КАСКАД”)
- вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова
- вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна
- вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії
- Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна
м. Одеса (9 приладів контролю “КАСКАД”)
- Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога
- Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія
- вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного
- Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна
- просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана
- Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога
- просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська
- просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова
- вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога
м. Хмельницький (3 прилади контролю “КАСКАД”)
- Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська
- вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького
- просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе
Запорізька область (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь
- на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк
Нагадаємо, законність роботи камер автофіксації наразі розглядається Конституційним Судом України.