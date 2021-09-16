Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху фіксують перевищення швидкості на основних автомагістралях країни.

Камери автоматичної фіксації перевищень дозволеної швидкості встановлюють як у містах, так і на головних трасах. Найбільше таких камер встановлено на дорогах Київ-Чоп, Київ-Одеса, Київ-Харків. Камери налаштовані таким чином, що фіксують порушення тих автомобілів, які перевищують швидкість більш, ніж на 21 км на год.

При цьому не завжди на трасі діє обмеження руху у 90 чи 110 км/год. Поблизу світлофорів, в населених пунктах, які розташовані на трасі або біля постів поліції швидкість обмежена у 50 чи 70 км на годину. Саме в місцях таких обмежень і встановлені камери автофіксації.

Також цікаво кількість камер автофіксації на українських дорогах збільшили до 138 одиниць

Камера автофіксації виглядає як паралелепіпед з додатковим радаром наверху. Всередині приладу можна помітити круглу лінзу. Інші камери, розміщені вздовж дороги, лише передають “картинку”, а швидкість не фіксують.

Перед камерою автофікcації обов’язково має бути розміщений знак “контроль швидкості”, інакше покази камери будуть незаконними. В межах дії цього знаку також можуть вести спостереження патрульна поліція з наручними камерами TruCam. Невдовзі на дороги виїдуть автомобілі “фантоми” без розпізнавальних знаків, які контролюватимуть швидкість з машини.

Під час виявлення автомобіля, який порушує швидкісний режим, камера автофіксації робить фото- та відеозйомку. Причому освітлення неважливе – вночі працюють спалахи. Ці фото-та відеоматеріали фіксуються в спеціальному інформаційному центрі, звідки надходять порушникам. Накладені на автомобіль штрафи власник може побачити через різноманітні сервіси – в додатку “Дія”, особистому кабінеті СЦ МВС, телеграм-ботах тощо. Так само за допомогою цих сервісів можна швидко оплатити штраф. Поліція також надсилає штрафи поштою за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Але якщо він сплатив штраф онлайн, лист не надсилають.

До речі як і де сплатити штраф за порушення ПДР

Розмір штрафу за перевищення швидкості залежить від того, наскільки було порушено режим руху. Якщо швидкість перевищена більш ніж на 20 км/год, але менше ніж на 50 км/год, розмір штрафу становить 340 грн (Ст.122 ч.1 КУАПП). Якщо ж водій перевищив швидкість більш ніж на 50 км/год, штраф становить 1700 грн (Ст.122 ч.4 КУАПП). Якщо штраф, зафіксований камерою автофіксації, заплатити протягом десяти днів, його сума зменшується вдвічі. Це правило не стосується штрафів, виписаних поліцейськими. Якщо штраф не сплачений протягом 30 днів з дня його винесення, він передається у виконавчу службу, яка може заблокувати рахунки чи майно порушника. Також з неоплаченими штрафами неможливо перереєструвати транспортний засіб, здійснити інші процедури з автомобілем.

Карта камер автофіксації

Розміщення камер на дорогах державного значення

Індекс дороги Назва дороги Місце, км Дозволена швидкість
М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі 113+864 50 км/год
М-01-02 КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ ПІВДЕННИЙ ПІДХІД ДО М. ЧЕРНІГОВА 6+414 50 км/год
М-02 КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК 43+993 50 км/год
М-02 КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК 125+385 50 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 49+150 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+350 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+400 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 155+696 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 324+515 90 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 319+374 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 15+250 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 15+740 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 19+400 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 24+400 70 км/год
М-05 Київ - Одеса 24+700 70 км/год
М-05 Київ - Одеса 28+450 70 км/год
М-05 Київ - Одеса 28+870 110 км/год
М-05 Київ - Одеса 35+240 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 35+352 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 294+260 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 248+169 110 км/год
М-05 Київ - Одеса 253+462 110 км/год
М-05 Київ - Одеса 465+483 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 21+730 70 км/год
М-06 Київ - Чоп 21+810 70 км/год
М-06 Київ - Чоп 46+050 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 49+700 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 66+250 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 490+400 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 555+730 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 554+850 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 94+461 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 94+686 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 97+297 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 97+627 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 158+305 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 230+853 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 174+600 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 127+246 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 528+459 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 685+309 50 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 23+550 50 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 30+600 90 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 37+700 50 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 44+100 90 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 444+971 50 км/год
М-10 Львів-Краковець 21+671 50 км/год
М-10 Львів-Краковець 53+580 50 км/год
М 10-01 Західний обхід м. Львова 3+360 50 км/год
М-11 Львів - Шегині 16+153 50 км/год
М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече 129+788 50 км/год
М-21 ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 294+619 50 км/год
М-21 ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 294+567 50 км/год
М-22 ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ 30+459 50 км/год
М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 371+527 50 км/год
М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 404+377 50 км/год
М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 404+640 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 30+000 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 30+110 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 9+784 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 9+994 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 3+441 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 3+461 50 км/год
Н-01 Київ - Знамянка 26+050 50 км/год
Н-01 Київ - Знамянка 26+088 50 км/год
Н-07 КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА 60+426 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 82+575 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 95+200 50 км/год