Автомобілі МВС без розпізнавальних знаків, які будуть приховано контролювати швидкість, зовсім скоро мають виїхати на українські дороги. Наразі йдуть процеси випробування та сертифікації.

За словами нового очільника МВС Дениса Монастирського зараз є чотири автомобіля, які можуть приховано контролювати швидкість транспортних засобів. Триває їх підготовка до роботи.

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Тобто автомобілі вже є, але поки що не функціонують. У 2022 році кількість таких автомобілів має досягти 23 автомобілів. У 2023 році МВС планує мати 110 автомобілів для прихованого контролю швидкості.

За словами Дениса Монастирського "фантоми" не будуть зупиняти автомобілі які перевищують швидкість. "Фактично це будуть пересувні комплекси автофіксації", - зваляє очільник МВС.

Проте, юрист Володимир Караваєв вважає що використання таких фантомів суперечить ст. 40 Закону "Про Національну поліцію". Також відкритим лишається питання щодо конституційності штрафів зафіксованих в автоматичному режимі – це питання Конституційний Суд України має розглянути 9 вересня поточного року.