Автомобили МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость, совсем скоро должны выехать на украинские дороги. Сейчас идут процессы испытания и сертификации.

По словам нового главы МВД Дениса Монастырского сейчас есть четыре автомобиля, которые могут скрытно контролировать скорость транспортных средств. Продолжается их подготовка к работе.

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То есть они уже есть, но пока не функционируют. В 2022 году количество таких автомобилей должно достичь 23 автомобилей. В 2023 году МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

По словам Дениса Монастырского "фантомы" не будут останавливать автомобили которые превышают скорость. "Фактически это будут передвижные комплексы автофиксации", – говорит глава МВД.

Тем не менее, юрист Владимир Караваев считает, что использование таких фантомов противоречит ст. 40 Закона "О Национальной полиции". Также открытым остается вопрос о конституционности штрафов зафиксированных в автоматическом режиме – этот вопрос Конституционный Суд Украины должен рассмотреть 9 сентября текущего года.