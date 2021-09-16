Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения фиксируют превышение скорости на основных автомагистралях страны.

Камеры автоматической фиксации превышений разрешенной скорости устанавливают как в городах, так и на главных трассах. Больше всего таких камер установлено на дорогах Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Харьков. Камеры настроены таким образом, что фиксируют нарушения тех автомобилей, которые превышают скорость более, чем на 21 км в час.

При этом не всегда на трассе действует ограничение движения в 90 или 110 км/ч. Вблизи светофоров, в населенных пунктах, которые расположены на трассе или возле постов полиции скорость ограничена в 50 или 70 км в час. Именно в местах таких ограничений и установлены камеры автофиксации.

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Камера автофиксации выглядит как параллелепипед с дополнительным радаром наверху. Внутри прибора можно заметить круглую линзу. Другие камеры, размещенные вдоль дороги, только передают "картинку", а скорость не фиксируют.

Перед камерой автофиксации обязательно должен быть размещен знак "контроль скорости", иначе показания камеры будут незаконными. В рамках действия этого знака также могут вести наблюдение патрульная полиция с наручными камерами TruCam. Вскоре на дороги выедут автомобили "фантомы" без опознавательных знаков, которые будут контролировать скорость из машины.

Во время обнаружения автомобиля, который нарушает скоростной режим, камера автофиксации делает фото-и видеосъемку. Причем освещение неважное – ночью работают вспышки. Эти фото-и видеоматериалы фиксируются в специальном информационном центре, откуда поступают нарушителям. Наложенные на автомобиль штрафы владелец может увидеть через разнообразные сервисы – в приложении “Дия” личном кабинете СЦ МВД, телеграмм-ботах и тому подобное. Так же с помощью этих сервисов можно быстро оплатить штраф. Полиция также присылает штрафы по почте по месту регистрации владельца транспортного средства. Но если он оплатил штраф онлайн, письмо не присылают.

Кстати Как и где уплатить штраф за нарушение ПДД

Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, насколько был нарушен режим движения. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, но меньше чем на 50 км/ч, размер штрафа составляет 340 грн (ст. 122 ч. 1 КУАПП). Если же водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1700 грн (ст. 122 ч. 4 КУАПП). Если штраф, зафиксированный камерой автофиксации, заплатить в течение десяти дней, его сумма уменьшается вдвое. Это правило не касается штрафов, выписанных полицейскими. Если штраф не уплачен в течение 30 дней со дня его вынесения, он передается в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или имущество нарушителя. Также с неоплаченными штрафами невозможно перерегистрировать транспортное средство, осуществить другие процедуры с автомобилем.

Карта камер автофиксации

Размещение камер на дорогах государственного значения

Індекс дороги Назва дороги Місце, км Дозволена швидкість
М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі 113+864 50 км/год
М-01-02 КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ ПІВДЕННИЙ ПІДХІД ДО М. ЧЕРНІГОВА 6+414 50 км/год
М-02 КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК 43+993 50 км/год
М-02 КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК 125+385 50 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 49+150 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+350 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+400 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 155+696 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 324+515 90 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський 319+374 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 15+250 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 15+740 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 19+400 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 24+400 70 км/год
М-05 Київ - Одеса 24+700 70 км/год
М-05 Київ - Одеса 28+450 70 км/год
М-05 Київ - Одеса 28+870 110 км/год
М-05 Київ - Одеса 35+240 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 35+352 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 294+260 50 км/год
М-05 Київ - Одеса 248+169 110 км/год
М-05 Київ - Одеса 253+462 110 км/год
М-05 Київ - Одеса 465+483 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 21+730 70 км/год
М-06 Київ - Чоп 21+810 70 км/год
М-06 Київ - Чоп 46+050 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 49+700 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 66+250 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 490+400 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 555+730 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 554+850 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 94+461 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 94+686 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 97+297 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 97+627 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 158+305 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 230+853 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 174+600 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 127+246 110 км/год
М-06 Київ - Чоп 528+459 50 км/год
М-06 Київ - Чоп 685+309 50 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 23+550 50 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 30+600 90 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 37+700 50 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 44+100 90 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин 444+971 50 км/год
М-10 Львів-Краковець 21+671 50 км/год
М-10 Львів-Краковець 53+580 50 км/год
М 10-01 Західний обхід м. Львова 3+360 50 км/год
М-11 Львів - Шегині 16+153 50 км/год
М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече 129+788 50 км/год
М-21 ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 294+619 50 км/год
М-21 ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 294+567 50 км/год
М-22 ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ 30+459 50 км/год
М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 371+527 50 км/год
М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 404+377 50 км/год
М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 404+640 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 30+000 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 30+110 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 9+784 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 9+994 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 3+441 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів 3+461 50 км/год
Н-01 Київ - Знамянка 26+050 50 км/год
Н-01 Київ - Знамянка 26+088 50 км/год
Н-07 КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА 60+426 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 82+575 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 95+200 50 км/год