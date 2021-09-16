Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения фиксируют превышение скорости на основных автомагистралях страны.
Камеры автоматической фиксации превышений разрешенной скорости устанавливают как в городах, так и на главных трассах. Больше всего таких камер установлено на дорогах Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Харьков. Камеры настроены таким образом, что фиксируют нарушения тех автомобилей, которые превышают скорость более, чем на 21 км в час.
При этом не всегда на трассе действует ограничение движения в 90 или 110 км/ч. Вблизи светофоров, в населенных пунктах, которые расположены на трассе или возле постов полиции скорость ограничена в 50 или 70 км в час. Именно в местах таких ограничений и установлены камеры автофиксации.
Также интересно Количество камер на украинских дорогах увеличили до 138 единиц
Камера автофиксации выглядит как параллелепипед с дополнительным радаром наверху. Внутри прибора можно заметить круглую линзу. Другие камеры, размещенные вдоль дороги, только передают "картинку", а скорость не фиксируют.
Перед камерой автофиксации обязательно должен быть размещен знак "контроль скорости", иначе показания камеры будут незаконными. В рамках действия этого знака также могут вести наблюдение патрульная полиция с наручными камерами TruCam. Вскоре на дороги выедут автомобили "фантомы" без опознавательных знаков, которые будут контролировать скорость из машины.
Во время обнаружения автомобиля, который нарушает скоростной режим, камера автофиксации делает фото-и видеосъемку. Причем освещение неважное – ночью работают вспышки. Эти фото-и видеоматериалы фиксируются в специальном информационном центре, откуда поступают нарушителям. Наложенные на автомобиль штрафы владелец может увидеть через разнообразные сервисы – в приложении “Дия” личном кабинете СЦ МВД, телеграмм-ботах и тому подобное. Так же с помощью этих сервисов можно быстро оплатить штраф. Полиция также присылает штрафы по почте по месту регистрации владельца транспортного средства. Но если он оплатил штраф онлайн, письмо не присылают.
Кстати Как и где уплатить штраф за нарушение ПДД
Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, насколько был нарушен режим движения. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, но меньше чем на 50 км/ч, размер штрафа составляет 340 грн (ст. 122 ч. 1 КУАПП). Если же водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1700 грн (ст. 122 ч. 4 КУАПП). Если штраф, зафиксированный камерой автофиксации, заплатить в течение десяти дней, его сумма уменьшается вдвое. Это правило не касается штрафов, выписанных полицейскими. Если штраф не уплачен в течение 30 дней со дня его вынесения, он передается в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или имущество нарушителя. Также с неоплаченными штрафами невозможно перерегистрировать транспортное средство, осуществить другие процедуры с автомобилем.
Карта камер автофиксации
Размещение камер на дорогах государственного значения
|Індекс дороги
|Назва дороги
|Місце, км
|Дозволена швидкість
|М-01
|Київ - Чернігів - Нові Яриловичі
|113+864
|50 км/год
|М-01-02
|КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ ПІВДЕННИЙ ПІДХІД ДО М. ЧЕРНІГОВА
|6+414
|50 км/год
|М-02
|КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК
|43+993
|50 км/год
|М-02
|КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК
|125+385
|50 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|49+150
|110 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|101+350
|110 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|101+400
|110 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|155+696
|110 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|324+515
|90 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|319+374
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|15+250
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|15+740
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|19+400
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|24+400
|70 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|24+700
|70 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|28+450
|70 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|28+870
|110 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|35+240
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|35+352
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|294+260
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|248+169
|110 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|253+462
|110 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|465+483
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|21+730
|70 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|21+810
|70 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|46+050
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|49+700
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|66+250
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|490+400
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|555+730
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|554+850
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|94+461
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|94+686
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|97+297
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|97+627
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|158+305
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|230+853
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|174+600
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|127+246
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|528+459
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|685+309
|50 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|23+550
|50 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|30+600
|90 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|37+700
|50 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|44+100
|90 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|444+971
|50 км/год
|М-10
|Львів-Краковець
|21+671
|50 км/год
|М-10
|Львів-Краковець
|53+580
|50 км/год
|М 10-01
|Західний обхід м. Львова
|3+360
|50 км/год
|М-11
|Львів - Шегині
|16+153
|50 км/год
|М-19
|Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече
|129+788
|50 км/год
|М-21
|ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
|294+619
|50 км/год
|М-21
|ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
|294+567
|50 км/год
|М-22
|ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ
|30+459
|50 км/год
|М-30
|СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ
|371+527
|50 км/год
|М-30
|СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ
|404+377
|50 км/год
|М-30
|СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ
|404+640
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|30+000
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|30+110
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|9+784
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|9+994
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|3+441
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|3+461
|50 км/год
|Н-01
|Київ - Знамянка
|26+050
|50 км/год
|Н-01
|Київ - Знамянка
|26+088
|50 км/год
|Н-07
|КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА
|60+426
|50 км/год
|Н-22
|Устилуг - Луцьк - Рівне
|82+575
|50 км/год
|Н-22
|Устилуг - Луцьк - Рівне
|95+200
|50 км/год