Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения фиксируют превышение скорости на основных автомагистралях страны.

Камеры автоматической фиксации превышений разрешенной скорости устанавливают как в городах, так и на главных трассах. Больше всего таких камер установлено на дорогах Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Харьков. Камеры настроены таким образом, что фиксируют нарушения тех автомобилей, которые превышают скорость более, чем на 21 км в час.

При этом не всегда на трассе действует ограничение движения в 90 или 110 км/ч. Вблизи светофоров, в населенных пунктах, которые расположены на трассе или возле постов полиции скорость ограничена в 50 или 70 км в час. Именно в местах таких ограничений и установлены камеры автофиксации.

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Камера автофиксации выглядит как параллелепипед с дополнительным радаром наверху. Внутри прибора можно заметить круглую линзу. Другие камеры, размещенные вдоль дороги, только передают "картинку", а скорость не фиксируют.

Перед камерой автофиксации обязательно должен быть размещен знак "контроль скорости", иначе показания камеры будут незаконными. В рамках действия этого знака также могут вести наблюдение патрульная полиция с наручными камерами TruCam. Вскоре на дороги выедут автомобили "фантомы" без опознавательных знаков, которые будут контролировать скорость из машины.

Во время обнаружения автомобиля, который нарушает скоростной режим, камера автофиксации делает фото-и видеосъемку. Причем освещение неважное – ночью работают вспышки. Эти фото-и видеоматериалы фиксируются в специальном информационном центре, откуда поступают нарушителям. Наложенные на автомобиль штрафы владелец может увидеть через разнообразные сервисы – в приложении “Дия” личном кабинете СЦ МВД, телеграмм-ботах и тому подобное. Так же с помощью этих сервисов можно быстро оплатить штраф. Полиция также присылает штрафы по почте по месту регистрации владельца транспортного средства. Но если он оплатил штраф онлайн, письмо не присылают.

Кстати Как и где уплатить штраф за нарушение ПДД

Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, насколько был нарушен режим движения. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, но меньше чем на 50 км/ч, размер штрафа составляет 340 грн (ст. 122 ч. 1 КУАПП). Если же водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1700 грн (ст. 122 ч. 4 КУАПП). Если штраф, зафиксированный камерой автофиксации, заплатить в течение десяти дней, его сумма уменьшается вдвое. Это правило не касается штрафов, выписанных полицейскими. Если штраф не уплачен в течение 30 дней со дня его вынесения, он передается в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или имущество нарушителя. Также с неоплаченными штрафами невозможно перерегистрировать транспортное средство, осуществить другие процедуры с автомобилем.

Карта камер автофиксации

Размещение камер на дорогах государственного значения