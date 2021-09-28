К действующим 138 камерам добавили еще 20 новых приборов.

Еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Расположение приборов: Где размещены камеры автофиксации на дорогах Украины: перечень и карта

Львовская область (13 приборов контроля)

на 10 км+100 автодороги М-010, направление прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч)

на 447 км+803 автодороги М-06, направление прибора г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч)

на 137 км+971 автодороги М-09, направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 4 км+898 автодороги Н-17, направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 12 км+514 автодороги М-10-01, направление прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 552 км+486 автодороги М-06, направление прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)

на 528 км+459 автодороги М-06, направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 523 км+260 автодороги М-06, направление прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)

на 439 км+352 автодороги М-06, направление прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541км+451 автодороги М-06, направление прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541 км+296 автодороги М-06, направление прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч)

на 510 км+120 автодороги М-06, направление прибора г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+064 автодороги Н-17, направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Запорожская область (4 прибора контроля)

на 2 км+090 автодороги Н-15, направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 526 км+590 автодороги Н-08, направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 310 км+530 автодороги М-18, направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 310 км+722 автодороги М-18, направление прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч)

Закарпатская область (2 прибора контроля)

на 772 км+750 автодороги М-06, направление прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч)

на 780 км+785 автодороги М-06, направление прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч)

Одесская область (1 прибор контроля)

на 3 км+015 автодороги Т-16-28, направление прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч)

Следовательно, количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличится до цифры 158. Но новая волна уже готовится к запуску – камер будет еще больше.