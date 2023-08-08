В июле украинцы приобрели около 3,5 тыс. электромобилей. Этот показатель в два раза больше, чем в прошлом году.

В течение июля украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Из них: новых – 586 ед., подержанных – 2878 ед. Из этого количества: легковых – 3389 ед. (новых – 581 шт., подержанных – 2808 шт.); коммерческих – 75 ед. (новых – 5 шт., подержанных – 70 шт.).

По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле 2023 г.

Volkswagen ID.4 – 214 ед.;

Volkswagen ID.6 – 44 ед.;

FAW Toyota BZ4X – 38 ед.;

Honda E – 36 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV – 32 ед.

ТОП-5 июля впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 535 ед.;

Volkswagen e-Golf – 394 ед.;

Tesla Model 3 – 289 ед.;

Tesla Model Y – 190 ед.;

Renault Zoe – 155 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.