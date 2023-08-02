Китай доминирует на рынке электромобилей, а его отрыв только увеличивается. Вторые по показателю – США, третья – Германия.

Более половины всех автомобилей с электрическим двигателем, а также гибридных машин в мире эксплуатируются в Китае, сообщает агентство dpa ссылаясь на данные исследовательского института ZSW.

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По его данным, на начало 2023 года по китайским дорогам передвигались 14,6 миллиона электромобилей, что составляет 53 процента от их общего количества в мире - 27,7 миллиона авто.

На втором месте находятся США. Там зарегистрировано 3,4 миллиона электричек. На третьем месте – Германия, где таких машин 1,9 миллиона. На четвертом и пятом местах – Франция и Великобритания с 1,1 миллиона и миллионом электромобилей соответственно.

Китай, по данным ZSW, не только доминирует на рынке электромобилей, но и его отрыв от других стран также увеличивается. "Если Германия намерена выполнить провозглашенную цель выпустить на улице 15 миллионов электромобилей к 2030 году, то она должна ежегодно регистрировать вдвое больше соответствующих транспортных средств, чем это было сделано в 2022 году", – заявил представитель института Андреас Пюттнер (Andreas Püttner).