Китай домінує на ринку електромобілів, а його відрив тільки збільшується. Другі за показником - США, третя - Німеччина.

Понад половина всіх автомобілів з електричним двигуном, а також гібридних машин у світі експлуатуються в Китаї, повідомляє агентство dpa посилаючись на дані дослідницького інституту ZSW.

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За його даними, на початок 2023 року китайськими дорогами пересувалися 14,6 мільйона електромобілів, що становить 53 відсотки від їхнього загальної кількості в світі - 27,7 мільйона авто.

На другому місці знаходяться США. Там зареєстровано 3,4 мільйона електричок. На третьому місці - Німеччина, де таких машин 1,9 мільйона. На четвертому та п'ятому місцях - Франція та Великобританія з 1,1 мільйона та мільйоном електромобілів відповідно.

Китай, за даними ZSW, не тільки домінує на ринку електромобілів, але його відрив від інших країн також збільшується. "Якщо Німеччина має намір виконати проголошену мету випустити на вулиці 15 мільйонів електромобілів до 2030 року, то вона повинна щорічно реєструвати вдвічі більше відповідних транспортних засобів, ніж це було зроблено у 2022 році", - заявив представник інституту Андреас Пюттнер (Andreas Püttner).