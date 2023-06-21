Китай став світовим центром виробництва та продажу електромобілів. Але може бути темна сторона цього явища.

Нещодавнє відео показує, що китайські виробники автомобілів могли зробити, щоб отримати право на державні стимули, залучити капітал і піднятися в чартах продажів.

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Кадри, зроблені дроном, демонструють величезні поля, заповнені тисячами покинутих китайських електромобілів. Деякі з цих електромобілів, схоже, є моделями Geely Kandi K10 EV, Neta V і BYD e3. Ці автомобілі видно припаркованими в одному з районів Ханчжоу, столиці провінції Чжецзян на сході Китаю.

Сцена виглядає моторошною, оскільки біла фарба вкрита шарами пилу та шин, частково вкритих заростаючою травою. Всередині вони виглядають абсолютно новими, оскільки пластикові обшивки сидінь ще в плівці, а екрани все ще сяють.

Усі вони мають номерні знаки. Ютубер Вінстон Стерцель, який опублікував кадри з дрона, стверджує, що китайські виробники електромобілів реєструють автомобілі та стверджують, що продали їх, щоб показати номери та отримати субсидії від уряду.

Один із підписів, перекладений англійською, звучить так: «Запаси BYD заповнені, 600 автомобілів очікують на обробку». У пов’язаному відео реєстраційна форма розкриває розмір ділянки, на якій залишають іржавіти електромобілі в Ханчжоу. Площа поля становить понад 15 000 квадратних метрів, а форма власності – «комерційний бізнес».

South China Morning Post і The Atlantic повідомили про подібні інциденти в 2018 році в Шанхаї, найбільшому місті країни та світовому фінансовому центрі, але стосовно велосипедів. Atlantic повідомляє, що після того, як у 2017 році в Китаї спільний доступ до велосипедів досяг свого піку, пропозиція значно перевищила попит. Результатом стали купи зайвих велосипедів.

Стосовно електромобілів, «вони виробляють їх, не проводячи дослідження ринку, не дивлячись, чи вони життєздатні чи ні», — сказав YouTuber. Хоча зауважте, що деяким кадрам, зробленим дроном, більше двох років. Незрозуміло, який поточний стан кладовища електромобілів і чи вживалися будь-які заходи проти автовиробників.