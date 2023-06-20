Але сьогодні частка всіх китайських виробників на німецькому ринку складає лише 0,9%

Попри те, що загальна частка продажів китайських електромобілів на ринку Німеччини не склала в минулому році навіть одного відсотка, та ще й лідерами серед брендів були не BYD, а Nio та MG Roewe. Однак електромобільний гігант BYD сповнений надій отримати колись у цьому сегменті 5, а краще 10 відсотків, пише Automobilwoche.

Мрії зрозумілі: не дивлячись на те, що з 1,1 мільйона нових автомобілів, проданих у ФРН з початку 2023 року, лише 165 штук були з логотипами BYD, по всьому світу компанія у 2022 році продала 550 000 автомобілів, у тому числі в Китаї – 440 000. Причому – і це знакова подія – в цьому році BYD вдалося перемогти на батьківщині свого головного конкурента, Volkswagen. Висловлюючись футбольною мовою, побивши суперника на своєму полі, китайці вирішили повторити успіх у гостях.

Читайте також: У Європі змагаються за право виробляти електромобілі

За словами Ларса Паулі, який керує бізнесом компанії-імпортера BYD Hedin Electric Mobility у Штутгарті, китайці здебільшого орієнтуються на тих німців, хто є «чутливим до ціни», та хочуть запропонувати «доступний електромобіль», тобто знаходитися в тих цінових сегментах, «де інші не мають змоги бути активними в середньо- та довгостроковій перспективі». Продажі BYD делегуватиме місцевим дилерам, їм же, ймовірно, пізніше буде доручене створення сервісної мережі.

Європейський скептицизм щодо китайських виробників цілком зрозумілий, проте, за словами автомобільних експертів, сьогодні китайські виробники є лідерами в акумуляторних технологіях і автономному водінні. Тобто часи, коли вони ганьбилися на тестах на безпеку, а словосполучення Made in China було синонімом низької якості, вже минули. Тому тепер від них можна чекати чого завгодно – хоча б і 10% від продажів.