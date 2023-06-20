Однако на сегодня доля всех китайских производителей на немецком рынке составляет всего 0,9%.

Несмотря на то, что общая доля продаж китайских электромобилей на рынке Германии не составила в прошлом году даже одного процента, да к тому же лидерами среди брендов были не BYD, а Nio и MG Roewe, электромобильный гигант BYD полон надежд получить когда-то в этом сегменте 5, а лучше 10 процентов, пишет Automobilwoche.

Мечты понятны: несмотря на то, что из 1,1 миллиона новых автомобилей, проданных в ФРГ с начала 2023 года, только 165 штук были с логотипами BYD, по всему миру компания в 2022 году продала 550 000 автомобилей, в том числе в Китае – 440 тысяч. Причем – и это знаковое событие – в этом году BYD удалось победить на родине своего главного конкурента, Volkswagen. Выражаясь футбольным языком, выиграв у соперника на своем поле, китайцы решили повторить успех в гостях.

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По словам Ларса Паули, управляющего бизнесом компании-импортера BYD Hedin Electric Mobility в Штутгарте, китайцы в основном ориентируются на тех немцев, которые «чувствительны к цене», и хотят предложить «доступный электромобиль», то есть работать в тех ценовых сегментах, «где другие не могут быть активными в средне- и долгосрочной перспективе». Продажи BYD будут делегировать местным дилерам, им же, вероятно, позже будет поручено создание сервисной сети.

Европейский скептицизм по отношению к китайским производителям вполне понятен, однако, по словам автомобильных экспертов, сегодня китайские производители являются лидерами в аккумуляторных технологиях и автономном вождении. То есть времена, когда они позорились на тестах на безопасность, а словосочетание Made in China было синонимом низкого качества, уже прошли. Поэтому теперь от них можно ожидать чего угодно – хотя бы и 10% от продаж.