Франция хочет стать мировым центром производства электромобилей, поощряя Маска и китайцев на открытие в стране новых заводов по выпуску электротяговых автомобилей. Италия тянет производителей к себе.

Свои намерения президент Франции Эммануэль Макрон не скрывает, выкроив в плотном графике время на встречу с генеральным директором Tesla Илоном Маском. Тот в ходе поиска новой площадки под строительство еще одного завода Tesla Gigafactory в ЕС посетил Францию.

На прошлой неделе Макрон и Маск снова встречались – уже второй раз за календарный месяц. Переговоры идут довольно активно, глава Франции на странице своего гостя в Twitter написал: "Давайте работать вместе".

Эммануэль Макрон и Илон Маск за крепкую дружбу. Фото: pbs.twimg

За право принять на своей земле такого маститого производителя также борется Италия. Эту страну бизнесмен новой формации посетил с той же целью. Там Илон Маск встретился с премьер-министром страны Джорджией Мэлони, убеждавшей гостя в преимуществах строительства завода электромобилей именно у них.

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Испания также готова способствовать появлению нового европейского завода Tesla Gigafactory на своей территории, однако у нее гораздо меньше на это шансов, поскольку Италия и Франция более привлекательны.

Джорджия Мэлони и Илон Маск за еще более крепкую дружбу. Фото: atrl.net

Напомним, у Парижа это уже вторая попытка привлечь производство электромобилей к себе, но тогда Илон Маск предпочел развернуть производство аккумуляторных Tesla в Германии.

"Было бы хорошо иметь завод Tesla во Франции, прилагаем много усилий и энергии, чтобы убедить. И это возможно, и это может произойти. Мы стремимся убедить его, что Франция – лучшее место в Европе для открытия следующего завода Tesla", – сказал министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро.

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На всех уровнях Париж обрабатывает Илона Маска сделать свой выбор на Франции, хотя здесь нашла коса на камень: пока чиновники заманивают бизнесмена в страну, французские регулирующие органы рассматривают возможность запрета Twitter, пока тот не будет соответствовать будущим положениям закона о цифровых услугах Европейского Союза. Напомним, владельцу широкой мировой сети заводов по производству электромобилей с недавнего времени принадлежит Twitter.

Линия сборочного цеха берлинского хаба Tesla. Такую уже ждут во Франции и Италии. Испания тоже не против… Фото: cnbc.com

"Сегодня Франция более привлекательна, чем когда-либо. Однако конкуренция с другими странами очень большая, поэтому мы используем все наши сильные стороны в виде дешевой, экологически чистой электроэнергии и готовности выделить землю под новое производство», – подчеркнул в интервью о возможном строительстве завода Tesla Gigafactory министр промышленности Франции Ролан Лескюр.

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Подобные аргументы для убеждений выдвигают Италия и Испания, правительства которых предлагают аналогичные карты.

Попутно Франция обхаживает китайского производителя электромобилей BYD. Тот намерен до 2025 года открыть собственное производство в Европе. Среди стран-кандидатов для размещения своего первого европейского завода рассматриваются Франция, Испания и Германия.

Париж начал переговоры о предоставлении права BYD развернуть такое производство у себя, что выливается в создание дополнительных рабочих мест и значительное поступление средств в казну.

Где скоро появятся производственные мощности с таким названием – остается тайной: Илон Маск умеет интриговать не только поклонников собственного бренда, но и правительства государств по всему миру. Фото: seenews.com