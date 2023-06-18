Стартап Solar Botanic Trees представил солнечные станции в форме деревьев. Они будут не только превращать солнечную энергию в электрическую, но и аккумулировать ее для электромобилей и домов.

Первый полевой образец коммерческой зарядной станции Solar Botanic Trees, работающий от энергии Солнца, ожидается в этом году. Прототип в виде солнечного дерева уже создан.

Для тестового образца разработчики использовали сложную трехмерную фотоэлектрическую технологию в форме листа, на поверхности которого размещены тонкопленочные солнечные элементы. Они позволяют устройству генерировать 5 киловатт энергии, которая будет храниться как в аккумуляторах, так и будет поступать в сеть системы быстрой зарядки электромобилей.

Читайте также В Украине начался бум на электромобили

Одно дерево способно генерировать около 3400 киловатт-часов в течение года. Для сети зарядки автомобилей этого мало, но для питания небольшого или среднего дома вполне достаточно. Эффективность разработчики видят в обустройстве на стоянке объединенных в сеть 20 или 50 деревьев.

Размещенные в стволах аккумуляторы будут накапливать невостребованную энергию и отдавать ее потребителям в часы пик, когда парковка будет заполнена электроавтомобилями.

Основную рабочую функцию выполняют фотогальванические (PV) листы наверху конструкции из пяти или шести больших лепестков, которые прикреплены к стволу в верхней части.

Читайте также На автобане Киев-Чоп появилась еще одна зарядная станция

Купол диаметром около пяти метров с модульными гибкими фотоэлементами на листах можно обслуживать, ремонтировать или заменить нужный сегмент при его выходе из строя.

В зимнее время, когда пасмурно и практически нет солнца, такие станции могут ночью снимать имеющуюся в городской сети пиковую мощность, накапливать энергию в аккумуляторах, а днем раздавать ее по системе розеток зарядной станции.

"Мы планируем перейти к коммерческому производству в ближайшем будущем, начиная с нашего заказа на запуск 200 деревьев для поставщика услуг разветвленной сети зарядки электромобилей в Великобритании и ЕС компании RAW Charging Group", – подчеркнул генеральный директор SolarBotanic Trees Крис Шелли.