Скорость зарядки 50-киловаттной электрозаправки возле села Капитановка – 300 км в час. То есть можно заправить электромобиль здесь за полчаса и доехать до Житомира.

Свою электрическую зарядку открыла для всех желающих компания "Виннер Импортс Украина, Лтд". Ранее эта зарядная станция обслуживала только электромобили этой компании. Для подзарядки нужно установить приложение GO TO-U на смартфон и выполнить действия в соответствии с инструкцией.

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Зарядная станция Terra 54 может заряжать электромобили со скоростью до 300 км/ч, предоставляя до 50 кВт мощности. Таким образом, время зарядки электрокаров колеблется от 25 до 120 мин.

Адрес зарядной станции:

ул. Дачная, 5А, с. Капитановка, Киевская обл.

"Виннер Импортс Украина, Лтд" – официальный импортер Ford, MG, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche и Bentley в Украине. Несколько автомобилей этих марок продаются также в электрических версиях.