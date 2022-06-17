Швидкість заряджання 50-кіловатної електрозаправки поблизу села Капітанівка – 300 км на годину. Тобто можна заправити електромобіль тут за півгодини та доїхати до Житомира.

Свою електричну зарядку відкрила для всіх бажаючих компанія "Віннер Імпортс Україна, Лтд". Раніше ця зарядна станція обслуговувала лише електромобілі цієї компанії. Для заряджання потрібно встановити додаток GO TO-U на смартфон і виконати дії відповідно до інструкції.

Також цікаво презентовано електрокар, який можна не заряджати

Зарядна станція Terra 54 може заряджати електромобілі зі швидкістю до 300 км на годину, надаючи до 50 кВт потужності. Таким чином, час заряджання електрокарів коливається від 25 до 120 хв.

Адреса зарядної станції:

вул. Дачна, 5А, с. Капітанівка, Київська обл.

“Віннер Імпортс Україна, Лтд" - офіційний імпортер Ford, MG, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley в Україні. Кілька автомобілів цих марок продаються також у електричних версіях.