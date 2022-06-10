У ясний день сонячні панелі на даху Lightyear One забезпечують 70 км запасу ходу, а похмурий – 35 км. Цього цілком достатньо для повсякденної їзди.

Нідерландський стартап Lightyear завершив роботи над першою моделлю One. Інноваційний електромобіль із сонячними батареями вже готовий до серійного виробництва та продаватиметься за ціною від 250 тис. євро. Про це повідомляє офіційний сайт Lightyear.

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Над Lightyear One працювали шість років, а перший його прототип показали публіці ще 2019 року. Спочатку випустять партію з 964 автомобілів: машини почнуть постачати покупцям з листопада.

Новий - обтічний п'ятидверний ліфтбек з витягнутим силуетом. Його аеродинаміка добре опрацьована – коефіцієнт лобового опору становить лише 0,19.

Розміри Lightyear One:

Довжина – 5083 мм

Ширина – 1972 мм

Висота – 1445 мм

Кузовні панелі та оздоблення салону виконані із пластику, отриманого шляхом вторинної переробки. На передній панелі встановлені відразу чотири дисплеї – віртуальна панель приладів, 10,1-дюймовий сенсорний екран та пара моніторів камер, що замінюють дзеркала заднього виду. Об'єм багажника становить 640 л, а між передніми сидіннями передбачено 12-літровий відсік для дрібної поклажі.

Чотири мотор-колеса загальною потужністю 177 л. с. дозволяють електромобілю масою 1575 кг розганятися до 100 км/год за 10 с та розвивати 160 км/год. Сонячні батареї на даху та капоті забезпечують до 70 км пробігу на день у ясну погоду та 35 км – у похмуру.

Тобто при повсякденній експлуатації в місті електрокар можна і не заряджати – сонячних панелей вистачить. Акумуляторна батарея на 60 кВт∙год призначена для далеких подорожей – її заряду вистачить на 625 км.