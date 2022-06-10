В ясный день солнечные панели на крыше Lightyear One обеспечивают 70 км запаса хода, а в пасмурный – 35 км. Этого вполне достаточно для повседневной езды.

Нидерландский стартап Lightyear завершил работу над первой моделью One. Инновационный электромобиль с солнечными батареями готов к серийному производству и будет продаваться по цене от 250 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт Lightyear.

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Над Lightyear One работали шесть лет, а первый его прототип показали публике еще в 2019 году. Сначала выпустят партию из 964 автомобилей: машинами начнут снабжать покупателей с ноября.

Новый – обтекаемый пятидверный лифтбек с вытянутым силуэтом. Его аэродинамика хорошо проработана – коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,19.

Размеры Lightyear One:

Длина – 5083 мм

Ширина – 1972 мм.

Высота – 1445 мм

Кузовные панели и отделка салона выполнены из пластика, полученного путём вторичной переработки. На передней панели установлены сразу четыре дисплея – виртуальная приборная панель, 10,1-дюймовый сенсорный экран и пара мониторов камер, заменяющих зеркала заднего вида. Объем багажника составляет 640 л, а между передними сиденьями предусмотрен 12-литровый отсек для мелкой клади.

Четыре мотор-колеса общей мощностью 177 л. с. позволяют электромобилю массой 1575 кг разгоняться до 100 км/ч за 10 с и развивать 160 км/ч. Солнечные батареи на крыше и капоте обеспечивают до 70 км пробега в день в ясную погоду и 35 км в пасмурную погоду.

То есть при повседневной эксплуатации в городе электрокар можно и не подзаряжать – солнечных панелей хватит. Аккумуляторная батарея на 60 кВтч предназначена для дальних путешествий – ее заряда хватит на 625 км.