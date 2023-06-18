Стартап Solar Botanic Trees представив сонячні станції у формі дерев. Вони будть не лише перетворювати сонячну енергію в електричну, але й акумулювати її для електромобілів та будинків.

Перший польовий зразок комерційної зарядної станції Solar Botanic Trees, який працює від енергії Сонця, очікується цьогоріч. Прототип у вигляді сонячного дерева вже створено.

Для тестового зразка розробники використали складну тривимірну фотоелектричну технологію у формі листа, на поверхні якого розміщені тонкоплівкові сонячні елементи. Вони дозволяють пристрою генерувати 5 кіловат енергії, що зберігатиметься як в акумуляторах, так і надходитиме в мережу системи швидкої зарядки електромобілів.

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Одне дерево здатне генерувати десь 3400 кіловат-годин протягом року. Для мережі зарядки автомобілів цього мало, але для живлення невеликого чи середнього будинку цілком достатньо. Ефективність розробники бачать в облаштуванні на стоянці об'єднаних у мережу 20 чи 50 дерев.

Розміщені у стовбурах акумулятори накопичуватимуть незатребувану енергію і віддаватимуть її споживачам у години пік, коли паркування буде заповнене електроавтомобілями.

Основну робочу функцію виконують фотогальванічні (PV) листи нагорі конструкції з п'яти або шести великих пелюсток, що прикріплені до стовбура у верхній частині.

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Купол діаметром близько п'яти метрів із модульними гнучкими фотоелементами на листах можна обслуговувати, ремонтувати чи замінити там потрібний сегмент при його виході з ладу.

У зимовий час, коли похмуро і практично немає сонця, такі станції можуть вночі знімати наявну в міській електромережі пікову потужність, накопичувати енергію в акумуляторах, а вдень роздавати її по системі розеток зарядної станції.

"Ми плануємо перейти до комерційного виробництва в найближчому майбутньому, починаючи з нашого замовлення на запуск 200 дерев для постачальника послуг розгалуженої мережі зарядки електромобілів у Великобританії та ЄС компанії RAW Charging Group", – підкреслив генеральний директор SolarBotanic Trees Кріс Шеллі.