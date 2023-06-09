У травні українці придбали чотири тисячі нових та вживаних електромобілів

Динаміка ринку електричних авто

У травні українці придбали 4 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 53,8% більше, ніж у травні минулого року та на 21,2% більше, ніж у квітні-2023. І це — новий рекорд продажів електромобілів в Україні, стверджують у Інституті досліджень авторинку.

Серед загальної кількості електричних авто у травні, 99,1% були легковими, частка вантажних мізерна (0,9%, 37 од.).



Динаміка продажів електромобілів в Україні, травні 2022 - травні 2023

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Більш ніж половину електромобілів (50,3%, 1 989 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Імпорт авто з пробігом надалі залишається основним джерелом поповнення українського парку електричних авто, а сприяє їх ввезенню “нульова” ставка розмитнення на них.

На внутрішньому ринку придбали 34,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 379 шт.).

Новими купили 14,9% машин (588 шт.). Це максимальний кількісний показник реєстрацій нових електромобілів, тобто, це ще один рекорд на ринку електроавто.

Станом на кінець травня 2023 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 57 830 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 55 856 легкових, 1 969 вантажних та 5 автобусів.

Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У травні щодо таких уклали 342 угоди купівлі-продажу. На другому місці в списку — Tesla Model 3, щодо якої уклали 116 угод.

Третє місце тримає за собою Volkswagen ID.4 (104 шт.). На четверту позицію піднявся Volkswagen E-Golf (96 шт.), а на п’яте місце піднялася Tesla Model Y (60 шт.).



Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, травень 2023 року

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у травні зберіг Nissal Leaf (402 шт.). На друге місце піднявся Volkswagen E-Golf (272 шт.), потіснивши на третю сходинку Tesla Model 3 (156 шт.). Renault Zoe залишився на четвертому місце (131 шт.), а на п’ятому — Tesla Model Y (126 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, травень 2023 року

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками травня зайняв Volkswagen ID.4 (176 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (111 шт.), а на третє піднявся Mercedes-Benz EQS (26 шт.).

Volkswagen ID.6 опустився на четверте місце (23 шт.), а на п’яте піднялася Honda e:NS1 (21 шт.).



Найпопулярніші нові електромобілі у травні 2023 року