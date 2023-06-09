В мае украинцы приобрели четыре тысячи новых и подержанных электромобилей

Динамика рынка электрических авто

Четыре тысячи новых и подержанных электромобилей – это на 53,8% больше, чем в мае прошлого года, и на 21,2% больше, чем в апреле-2023. Данный показатель является новым рекордом продаж электромобилей в Украине, утверждают в Институте исследований авторынка.

Среди общего количества электрических авто в мае, 99,1% были легковыми, доля грузовых мизерна (0,9%, 37 ед.).



Динамика продаж электромобилей в Украине, мае 2022 - мае 2023

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Более половины электромобилей (50,3%, 1 989 шт.) привезли подержанными из-за границы. Импорт автомобилей с пробегом в дальнейшем остается основным источником пополнения украинского парка электрических авто, а способствует их ввозу "нулевая" ставка растаможки на них.

На внутреннем рынке приобрели 34,9% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1379 шт.).

Новыми купили 14,9% машин (588 шт.). Это максимальный количественный показатель регистраций новых электромобилей, то есть это еще один рекорд на рынке электроавтомобилей.

По состоянию на конец мая 2023 года, по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 57 830 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 55 856 легковых, 1969 грузовых и 5 автобусов.

Самые популярные электромобили на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В мае с ними заключено 342 сделки купли-продажи. На втором месте в списке – Tesla Model 3, по которой заключили 116 сделок.

Третье место удерживает за собой Volkswagen ID.4 (104 шт.). На четвёртую позицию поднялся Volkswagen E-Golf (96 шт.), а на пятое место поднялась Tesla Model Y (60 шт.).



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, май 2023 года

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в мае сохранил Nissal Leaf (402 шт.). На второе место поднялся Volkswagen E-Golf (272 шт.), потеснив на третье место Tesla Model 3 (156 шт.). Renault Zoe остался на четвертом месте (131 шт.), а на пятом – Tesla Model Y (126 шт.).



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, май 2023 года

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам мая занял Volkswagen ID.4 (176 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (111 шт.), а на третье поднялся Mercedes-Benz EQS (26 шт.).

Volkswagen ID.6 опустился на четвертое место (23 шт.), а на пятое поднялась Honda e:NS1 (21 шт.).



Самые популярные новые электромобили в мае 2023 года