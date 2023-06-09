Tesla Model 3 с посвежевшим дизайном сфотографировали в Калифорнии во время испытаний.

Электромобиль Tesla Model 3 готовится к обновлению. Проект по разработке обновленной модели, который носит кодовое обозначение Model 3 Project Highland, запущен давно, однако официальной информации о нем по-прежнему мало.

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На днях в Калифорнии был замечен тестовый прототип электрокара, и, судя по расположению камуфляжной пленки спереди и корме, именно там будут сконцентрированы основные изменения в дизайне.

Ожидается, что с обновлением Model 3 автопроизводитель перейдет на мегалиты – изготовление частей силовой структуры кузова в виде крупных алюминиевых отливок. Такой метод снижает количество деталей и удешевляет производство. Изменится передняя часть: дизайн бампера, оптику заузят вроде спортивного Roadster, и в целом линии станут еще более гладкими.

На новых шпионских фотографиях боковые стекла прототипа затонированы, так что рассмотреть форму рулевого колеса невозможно. При этом ранее инсайдеры прочили электрокару "штурвал" как у старших моделей Tesla. Ожидается и появление улучшенных внешних камер Hardware 4.0, которыми уже оснащены более дорогие электрокары марки.

Премьера модели обновленной Tesla 3 состоится во второй половине 2023 года. Более точные сроки пока не обнародованы.