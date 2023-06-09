Tesla Model 3 зі свіжим дизайном сфотографували у Каліфорнії під час випробувань.

Електромобіль Tesla Model 3 готується до поновлення. Проект з розробки оновленої моделі, який носить кодове позначення Model 3 Project Highland, запущено давно, проте офіційної інформації про нього, як і раніше, мало.

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Днями у Каліфорнії було помічено тестовий прототип електрокара, і, виходячи з розташування камуфляжної плівки спереду та на кормі, саме там будуть сконцентровані основні зміни в дизайні.

Очікується, що з оновленням Model 3 автовиробник перейде на мегалиття – виготовлення частин силової структури кузова у вигляді великих алюмінієвих зливків. Такий метод знижує кількість деталей та здешевлює виробництво. Перетвориться передня частина: зміниться дизайн бампера, оптику звузять на кшталт спортивного Roadster, і в цілому лінії стануть ще гладкішими.

На нових шпигунських фотографіях бічні вікна прототипу затоновані, так що розглянути форму керма неможливо. При цьому раніше інсайдери пророкували електрокару "штурвал" як у старших моделей Tesla. Очікується і поява покращених зовнішніх камер Hardware 4.0, якими вже оснащені дорожчі електрокари марки.

Прем'єра моделі оновленої Tesla 3 відбудеться у другій половині 2023 року. Точніші терміни поки не оприлюднені.