Франція хоче стати світовим центром виробництва електромобілів, заохочуючи Маска і китайців на відкриття у країні нових заводів з випуску електротягових авто. Італія тягне виробників до себе…

Свої наміри президент Франції Еммануель Макрон не приховує, викроївши у щільному графіку час на зустріч з генеральним директором Tesla Ілоном Маском. Той у ході пошуків нового майданчика під будівництво ще одного заводу Tesla Gigafactory у ЄС відвідав Францію.

На минулому тижні Макрон та Маск знову зустрічалися – уже вдруге за календарний місяць. Переговори йдуть доволі жваво, глава Франції на сторінці свого гостя у Twitter написав: "Давайте працювати разом".

Еммануель Макрон та Ілон Маск за міцну дружбу. Фото: pbs.twimg

За право прийняти на своїй землі такого маститого виробника бореться й Італія. До цієї країни бізнесмен нової формації завітав з тією ж метою. Там Ілон Маск зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, котра переконувала гостя у перевагах будівництва заводу електромобілів саме у них.

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Іспанія також готова сприяти появі нового європейського заводу Tesla Gigafactory на своїй території, однак у неї значно менше на це шансів, оскільки Італія і Франція більш привабливіші.

Джорджія Мелоні та Ілон Маск за ще міцнішу дружбу. Фото: atrl.net

Нагадаємо, у Парижа це вже друга спроба заманити виробництво електромобілів до себе, але тоді Ілон Маск надав перевагу розгорнути виробництво аккумуляторних Tesla у Німеччині.

"Було б добре мати завод Tesla у Франції, докладаємо багато зусиль і енергії, щоб переконати. І це можливо, і це може статися. Ми прагнемо переконати його, що Франція — найкраще місце в Європі для відкриття наступного заводу Tesla", — сказав міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро.

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На всіх рівнях Париж обробляє Ілона Маска зробити свій вибір на Франції, хоча тут найшла коса на камінь: поки урядовці заманюють бізнесмена в країну, французькі регулюючі органи розглядають можливість заборони Twitter, допоки той не буде відповідати майбутнім положенням закону про цифрові послуги Європейського Союзу. Нагадаємо, власнику широкої світової мережі заводів з виробництва електромобілів з віднедавна належить Twitter.

Лінія складального цеху берлінського хабу Tesla. На таку вже чекають у Франції та Італії. Іспанія також не проти… Фото: cnbc.com

"Сьогодні Франція привабливіша, ніж будь-коли. Однак конкуренція з іншими країнами є надзвичайно жорсткою, тому ми використовуємо всі наші сильні сторони у вигляді дешевої, екологічно чистої електроенергії та готовності виділити землю під нове виробництво», — наголосив у інтерв'ю щодо можливого будівництва заводу Tesla Gigafactory міністр промисловості Франції Ролан Лескюр.

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Такі ж аргументи для переконань висувають Італія та Іспанія, уряди яких пропонують аналогічні карти.

Попутно Франція обробляє китайського виробника електромобілів BYD. Той має намір до 2025 року відкрити власне виробництво у Європі. З-поміж країн-кандидатів для розміщення свого першого європейського заводу розглядаються Франція, Іспанія та Німеччина

Париж вже почав переговори про надання права BYD розгорнути таке виробництво у себе, що виливається у створення додаткових робочих місць та значне надходження коштів у казну.

Де невдовзі появляться виробничі потужності з такою назвою – лишається таємницею: Ілон Маск уміє інтригувати не тільки шанувальників свого бренду, але й уряди країн по всьому світу. Фото: seenews.com