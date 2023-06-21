Китай стал мировым центром производства и продаж электромобилей. Но может быть темная сторона этого явления.

Недавнее видео показывает, что китайские производители автомобилей могли сделать, чтобы получить право на государственные стимулы, привлечь капитал и подняться в чартах продаж.

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Кадры, сделанные дроном, демонстрируют огромные поля, заполненные тысячами заброшенных китайских электромобилей. Некоторые из этих электромобилей, похоже, представляют собой модели Geely Kandi K10 EV, Neta V и BYD e3. Эти автомобили видны припаркованными в одном из районов Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Сцена выглядит жуткой, поскольку белая краска покрыта слоями пыли и шин, частично покрытых зарастающей травой. Внутри они смотрятся совершенно новыми, поскольку пластиковые обшивки сидений еще в пленке, а экраны все еще сияют.

Все они имеют номерные знаки. Ютубер Уинстон Стерцель, опубликовавший кадры из дрона, утверждает, что китайские производители электромобилей регистрируют автомобили и утверждают, что продали их, чтобы показать номера и получить субсидии от правительства.

Одна из подписей, переведенная на английский, звучит так: «Запасы BYD заполнены, 600 автомобилей ожидают обработки». В связанном видео регистрационная форма раскрывает размер участка, на котором оставляют ржаветь электромобили в Ханчжоу. Площадь поля составляет более 15 000 квадратных метров, а форма собственности – коммерческий бизнес.

South China Morning Post и The Atlantic сообщили о подобных инцидентах в 2018 году в Шанхае, крупнейшем городе страны и мировом финансовом центре, но в отношении велосипедов. Atlantic сообщает, что после того, как в 2017 году в Китае общий доступ к велосипедам достиг своего пика, предложение значительно превысило спрос. Результатом стали кучи лишних велосипедов.

Относительно электромобилей «они выкачивают эти вещи, не проводя исследования рынка, не смотря, они жизнеспособны или нет», — сказал YouTuber. Хотя заметьте, что некоторым кадрам, сделанным дроном, больше двух лет. Непонятно, каково текущее состояние кладбища электромобилей и принимались ли какие-либо меры против автопроизводителей.