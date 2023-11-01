В 2023 году автоугонов стало втрое меньше, а в суд попадает лишь 55% дел.

За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 дела по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Для сравнения за аналогичный период 2022 года было угнано 3568 транспортных средств.

Читайте также: В Украине хотят усилить наказание за угон авто

Количество дел по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года — примерно на четверть в год. Исключением стал 2022 год — именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.

В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 дела об угоне авто в месяц. Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям к началу полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц.

Заметим, что количество дел, которые доходят до суда, растет год от года. В общей сложности доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения – в 2022 году этот показатель упал до 19%. Однако уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) были вручены подозрения.