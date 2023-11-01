У 2023 автоугонів стало втричі менше, а до суду потрапляє лише 55% справ.

За 9 місяців 2023 року зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за статтею 289 ККУ. Для порівняння за аналогічний період 2022 року було викрадено 3568 транспортних засобів.

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Кількість проваджень щодо викрадень авто (стаття 289 ККУ) падає з 2017 року — приблизно на чверть за рік. Виключенням став 2022 — саме на цей рік припав всплеск автоугонів: +45% до 2021 року.

У 2023 році, в середньому, в Україні відкривають 130 проваджень про викрадення авто на місяць. Варто зазначити, що після сплеску угонів авто на початку 2022 (460 випадків на місяць), вже у другому півріччі ця цифра та повернулася до середніх показників до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році цей показник склав 240 проваджень на місяць.

Зауважимо, що кількість проваджень, які доходять до суду, зростає рік до року. Загалом частка таких справ підвищилася майже удвічі: з 25,5% у 2017 році до 54% у 2021 році. Єдиним виключенням став перший рік повномасштабного вторгнення — у 2022 році цей показник впав до 19%. Проте, вже за перші 9 місяців 2023 року до суду дійшло 55% проваджень — це 651 справа з 1191, а у 787 справах (66%) було вручено підозри.