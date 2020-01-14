Это вам не игрушки! Одна из машинок была продана за $9139.

Масштабные модели британской фирмы Matchbox никогда не пользовались особенной популярностью среди коллекционеров, поскольку не отличаются полной детализацией. Но коллекция Саймона Хоупа оказалась настолько особенной, что ему удалось распродать две трети своих машинок. И выручить за них немалые деньги.

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Подавляющее большинство автомоделей Matchbox представлены в двух масштабах: 1:75 и 1:64. Какие именно модели были в коллекции Саймона Хоупа – издание The Classic Cars Journal не сообщает, однако, очевидно, что сейчас они имеют значительно более высокую ценность, из-за свего возраста, редкости и состояния. Свою коллекцию он начал собирать шестьдесят лет назад, поэтому в его собрании были действительно уникальные на сегодня экземпляры. Самую дорогую модельку Саймону удалось продать за бешеную сумму 9139 долларов.

Сам 68-летний Саймон занимается аукционным бизнесом и работает на H&H Classics. Через него проходят и настоящие классические предметы – машины, мотоциклы, летательные аппараты, ковры и прочий антиквариат.

Хоуп говорит, что первым автомобилем от Matchbox в его жизни была игрушка, подаренная ему на его второй день рождения. До первого класса школы родители продолжали покупать ему машинки Matchbox, причем, в отличие от большинства мальчиков, Саймон не играл с игрушками, а выставлял их на полки. Когда у него начали появляться карманные деньги, он начал сам покупать себе модельки.

“Я просто открывал коробку, вынимал модель, осматривал ее, возможно, пару раз проводил по столу или полу и немедленно клал обратно в коробку”, – вспоминает Саймон. Вся его коллекция находится в невероятно хорошем состоянии и, что важно для коллекционеров, в оригинальной упаковке. Среди них есть действительно редкие модели, хотя Хоуп специально не выискивал их – просто в свое время покупал те, что ему нравились.

Фото: модели Matchbox и Саймон Хоуп / The Classic Cars Journal

Решение о продаже коллекции Саймон принял после того, как в его доме закончился свободное пространство для хранения машинок – экспозиция занимала три комнаты. А для продажи машинок понадобилось аж три аукциона. Портал The Classic Cars Journal сообщает, что общая стоимость проданных лотов превысила 390 тысяч долларов. Самым ценным лотом стала модель грузовика ERF Dropside, проданная за 9139 долларов. Интересно, что у Саймона осталось еще около 1500 моделей, с которыми он пока не хочет расставаться.

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